Gleidingen

Die Gleidinger Grundschule soll eine neue Bild- und Tonanlage erhalten. Dafür hat sich der Schulausschuss jüngst einstimmig ausgesprochen. Neben einer geeigneten Beschallungsanlage sieht der Antrag eine Projektionsmöglichkeit „in ausreichender Größe“ vor, also Beamer auch Leinwand. Die Audio- und Videoanlage soll auch für außerschulische Veranstaltungen verfügbar sein. Derzeit sei keine Anlage in der Schule vorhanden, heißt es in dem Antrag der Gruppe SPD-Grüne-Linke-Faull-Scheibe.

Auf dem Wunschzettel der Mehrheitsgruppe stehen zudem fünf drahtlose Handmikrophone, eine CD-Abspielmöglichkeit mit DJ-Funktion und Anschlussmöglichkeiten für externe Audiogeräte wie MP3-Player, Handys oder Laptops.

Schule möchte eine mobile Lösung

Ursprünglich war für die Grundschule die Installation eine feste Anlage vorgesehen. „Die Schule hat aber Interesse an einer mobilen Lösung, damit sie die Anlage auch in der Sporthalle nutzen können“, sagte Teamleiter Holger Thiel. Die Ausschussmitglieder einigten sich darauf, dass die Stadt in Absprache mit der Schule eine passende Lösung finden soll.

Die Aula wird regelmäßig vom Showcorps Bogarts, von den Line Dancern des TSV Rethen sowie von der Abteilung Gymnastik und Fitness des BSV Gleidingen genutzt. Zudem tagt dort viermal im Jahr der Ortsrat Gleidingen. Auch nutzt der DRK-Blutspendedienst die Aula und organisiert die Stadt dort Anliegerversammlungen. Verschiedene Vereine nutzen die Aula zudem für Veranstaltungen wie ihre Hauptversammlungen. Sollte die Grundschule die Anlage erhalten, könnten die Vereine die Anlage auch nutzen.

Von Daniel Junker