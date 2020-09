Laatzen-Mitte

Wenn die Schüler der Grundschule Pestalozzistraße dieser Tage Appetit auf Kartoffeln, Tomaten, Mais und Zucchini haben, müssen sie gar nicht weit und schon gar nicht in einen Laden gehen. Das Gemüse wächst direkt bei ihnen auf dem Gelände – im Schulgarten. Und dank professioneller Hilfe, die Schüler und Lehrkräfte seit diesem Jahr erhalten, gedeihen die Pflanzen ganz besonders gut.

„Unser bisheriger Schulgarten war ein bisschen in den Dornröschenschlaf gefallen“, berichtet Rektor Axel Paulig. Alles, was dort wann und wie mit den Kindern zu pflanzen und zu pflegen war, mussten sich die Lehrkräfte selbst aneignen. Seitdem die Schule als eine von bundesweit 463 an dem finanziell geförderten Bildungsprogramm Gemüseackerdemie teilnimmt, erhält die Schule Tipps von Profis, gibt es regelmäßig Pflanz- und Pflegeanleitungen, Schulungsmaterial und Fortbildungen sowie ein 500-Euro-Budget. Zudem schauen Experten regelmäßig vorbei, so wie jüngst Ackercoach Klaus Fischedick.

Fast alles gedeiht gut im Schulgarten

Er sei sehr zufrieden mit dem, was in den vorbereiteten neun Beeten in Mischkultur und Fruchtfolge alles wächst, sagt der gelernte Gärtnermeister. Der Kohlrabi sei zwar wie geschildert nicht so gut gekommen, doch etwas Schwund gebe es immer, so Fischedick – allein deshalb, weil die kleinen Pflanzen beim Jäten mitunter mit Wildkräutern verwechselt werden und die jungen Gartennutzer auch nicht immer auf den Wegen bleiben. „Das ist aber nicht schlimm“, so der Gärtner. Bohnen, Tomaten, Zucchini und alles andere sähe sehr gut aus.

Ursprünglich habe die Schule nach der Programmzusage zu Jahresbeginn schon im Frühjahr mit den Kindern loslegen wollen, berichtet Paulig. Doch dann kam Corona. So wurden die Beete von Lehrkräften und mit einer kleinen Abordnung Kinder aus der Notbetreuung angelegt. In den Sommerferien kümmerten sich Familien von Schülern freiwillig darum, dass die Pflanzen im Schulgarten genug Wasser bekamen.

Fragen der Lehrer werden schnell beantwortet

Die Klassenlehrerin der 2a, Claudia Duval, ist begeistert. Sie erhalte nun einen genau auf den Schulgarten und die Wochen abgestimmten Plan mit Anweisungen und Tipps. Und wenn sie Fragen hat, weil plötzlich die Freilandtomaten Faulstellen haben – „Tomaten mögen keinen Regen“ – oder ein möglicher Schädling nicht einzuordnen ist, könne sie die Experten per E-Mail befragen und erhalte kurzfristig Antwort.

Woche für Woche erhält die Grundschule Pestalozzistraße auf ihren Schulgarten abgestimmte Anregungen und Tipps von der Gemüseackerdemie. Quelle: Astrid Köhler

Vor einigen Tagen war Duval mit ihren Zweitklässlern Azar, Perav, Anas und Muhamad (alle 7) im Garten, um nach verschiedenen Salaten und anderen Gemüsen weitere Kartoffeln und danach den ersten Maiskolben zu ernten. Woran zu sehen ist, ob der Mais reif ist, hörten sie vom Gartenprofi, der an diesem Tag ebenfalls in Laatzen war: wenn die haarähnlichen Büschel trocken herunterhängen, sich die Blätter leicht abziehen und das pralle Korn so mit dem Fingernagel eindrücken lässt, dass eine milchähnliche Flüssigkeit herausspritzt, erklärte Fischedick.

Die bei der Ernte anfallenden Pflanzenreste sind nicht etwa Müll, sondern werden an Ort und Stelle wiederverwertet: als Mulch. Alles, was dem Boden an Nährstoffen entnommen werde, müsse dieser auch in irgendeiner Form zurückbekommen, betont der Gärtnermeister. Eine 20 Zentimeter dicke Mulchschicht aus Grünpflanzen, wie sie aktuell auf einem der abgeernteten Beete liegt, ist binnen eines halben Jahres abgebaut und fördert das Bodenleben.

Kinder probieren selbst und spenden Ernte

Das geerntete Gemüse – darunter auch bei Kindern eher unbekannte Arten wie Gelbe Bete, Schwarzwurzeln, Stoppelrüben, Chinakohl und Mangold – reiche natürlich nicht für die Schulspeisung Hunderter, wohl aber für diverse Probierportionen. An einem Maiskolben hängen schließlich viele Körner. „Viele Kinder aus unserem Einzugsgebiet haben keinen eigenen Garten“, berichtet Paulig. „Der Schulgarten ist eine lebenspraktische Erfahrung, der zeigt, woher Gemüse kommt und wie es wächst – wohlgemerkt in Bioqualität“, wie Duval anmerkt.

Die Klassenlehrerin hebt die positive Wirkung des Schulgartens auf die Kinder hervor, nicht nur beim eigentlichen Ackern und Ernten, sondern auch im sozialen Miteinander. Als jüngst in der Klasse abgestimmt wurde, was mit der nächsten Rutsche der Ernte passieren soll, waren sich nach kurzer Beratung alle einig. Sie wollten das Essen für Menschen spenden, die wenig haben: der Laatzener Tafel.

Von Astrid Köhler