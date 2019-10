Laatzen-Mitte

Im Keller der Grundschule Pestalozzistraße riecht es muffig. Der noch vorhandene Wandputz schlägt Blasen, und die Entfeuchter in den Räumen des Stadtarchivs sowie der Musikschule laufen fast rund um die Uhr. Das Problem mit den feuchten Wänden ist seit vielen Jahren bekannt, doch erst jetzt nach mehreren Bohrungen und Untersuchungen ist das wahre Ausmaß deutlich geworden: Die Grundschule liegt zeitweise im Wasser.

Offene Wasserlachen sind zwar noch keine zu sehen, dafür muss aber fast alle zwei Tage ein Stadtmitarbeiter in den Keller steigen, um die Wasserbehälter der fast im Dauerbetrieb laufenden Entlüfter zu leeren. Die Stadt habe gewusst, dass es Probleme mit dem Grundwasser und der Bodenplatte geben könnte, aber richtig deutlich sei das Ausmaß erst in diesem Jahr geworden, sagte Stadtsprecher Matthias Brinkmann am Mittwoch.

Der Grundwasserpegel schwankt, steigt aber mitunter bis zur Bodenplatte der Grundschule. Die Stadt kann aktuell nur die Folgen von feuchten Wänden bekämpfen. Probleme gibt's auch in der Turnhalle.

Wie jetzt bekannt wurde, hatte ein Ingenieurbüro im Frühjahr an mehreren Stellen die Bodenplatte probeweise aufgebohrt und ein Prüfrohr zur Wasserstandsmessung installiert. Zudem wurde an der Südfassade des Gebäudes ein Teil des Erdreichs abgetragen, um die Dränage zu kontrollieren. Ergebnis: Der Grundwasserpegel steigt mitunter auf 2,50 Meter unter der Erde und damit auf Höhe der Bodenplatte, die auch noch stellenweise undicht ist. Derzeit prüft ein externes Ingenieurbüro, ob sich eine Sanierung lohnt oder ein Neubau erforderlich ist. Mit dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie rechnet die Stadt zum Jahresende.

Die Turnhalle wiederum ist zweifelsohne „abgängig“, wie Teamleiter Holger Thiel am Dienstag im Schulausschuss betonte. Nicht nur ist die Bausubstanz in die Jahre gekommen, auch ist die in den Siebzigerjahren errichtete Halle inzwischen zu klein und entspricht von der technischen Ausstattung und dem Energieverbrauch nicht mehr modernen Ansprüchen. Sie muss in den nächsten Jahren neu gebaut werden. Möglich sei dies ab Ende 2022, so der Stadtsprecher. Außer von der Schule wird die Halle noch von verschiedenen Sparten des VfL Grasdorf, des TSV Rethen und den Handballern der HSG genutzt.

Die Turnhalle der Grundschule Pestalozzistraße ist in die Jahre gekommen. An vielen Stellen bröckelt der Putz, und auch der Energieverbrauch ist nicht mehr zeitgemäß.

Zahlreiche Schulbauprojekte in Laatzen

Die Grundschule Pestalozzistraße reiht sich damit ein in den langen Reigen der Schulbauprojekte in Laatzen. Beschäftigt ist die Stadt bereits mit dem Riesenprojekt des Neubaus des Erich-Kästner-Schulzentrums (56,5 Millionen Euro), der Erweiterung der Albert-Einstein-Schule (10,3 Millionen Euro) sowie den Grundschulen in Ingeln-Oesselse (7,7 Millionen Euro), Im Langen Feld (18,3 Millionen Euro) und Rethen, die allesamt neu errichtet oder wie im Falle Rethens für veranschlagte 5,1 Millionen Euro erweitert werden. Auch in Gleidingen und Grasdorf sind Umbauten und Erweiterungen vonnöten. Für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen dort sollen 2020 ebenfalls Haushaltsmittel eingestellt werden.

„Die Situation in Laatzen ist uns bekannt“, sagt der Leiter der Grundschule Pestalozzistraße, Axel Paulig. Mit aktuell 352 Kindern gehört seine durchgehend vierzügige Schule zu den größten in der Stadt. Aufgrund von Inklusion und fehlenden Differenzierungsräumen ist das Raumproblem besonders groß. „Wir hoffen, dass es zügig losgeht.“

