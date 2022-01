Laatzen-Mitte

Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule an der Pestalozzistraße war vor den Weihnachtsferien schon drei Tage früher Schulschluss. Weil die Heizungsanlage ausgefallen war, musste Schulleiter Axel Paulig die Kinder früher in die Ferien entlassen, ein Unterricht vor Ort war wegen der niedrigen Raumtemperaturen nicht möglich. Grund war ein Leck in der Fernwärmeleitung, über die die Schule mit Wärme versorgt wird.

Vor Schulstart hat Paulig nun eine gute und eine schlechte Nachricht für die Lehrkräfte und die Kinder. Die Schlechte: Die Schäden an der Leitung konnten noch nicht beseitigt werden. Die Gute: Der Schulbetrieb kann dennoch wie gewohnt am Montag beginnen, weil die Stadt in den Ferien eine mobile Heizungsanlage auf dem Schulhof hat aufstellen lassen.

Mobile Heizungsanlage im Container

Die Anlage ist in einem roten Container mit Schornstein untergebracht, der seit dem 23. Januar auf dem Pausenhof steht und mit einer Baustellenabsperrung versehen ist. Nach Angaben der Stadtverwaltung reicht die damit erzeugte Wärme aus, um alle Unterrichtsräume und andere Bereiche im Schulgebäude zu heizen – einschließlich der Sporthalle. „Wir gehen davon aus, dass es für den aktuellen Betrieb keine Einschränkungen geben wird“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich.

Die Grundschule Pestalozzistraße wird derzeit vom Container auf dem Schulhof aus geheizt. Quelle: Johannes Dorndorf

Die Grundschule hängt am Fernwärmenetz, das vom Erich-Kästner-Schulzentrum aus betrieben wird. Am Montag vor Heiligabend war ein Leck in der Leitung aufgetreten, sodass die Heizungen auch in Teilen des Erich-Kästner-Gymnasiums, insbesondere die Containeranlage, kurzzeitig ausfielen. Während der Schulbetrieb am Gymnasium bereits am nächsten Tag wieder aufgenommen wurde, blieben die Heizkörper an der weiter entfernten Grundschule kalt.

Neue Heizung oder Sanierung? Stadt vergleicht Kosten

Inzwischen hat die Stadt per Druckprüfung ermittelt, dass im Abschnitt zwischen Schulzentrum und Grundschule Leckagen bestehen. Derzeit werde geprüft, welche Kosten jeweils mit einer Sanierung der über 30 Jahre alten Leitung und mit dem Einbau einer eigenen Heizungsanlage an der Grundschule verbunden wären. Die mobile Anlage werde voraussichtlich bis Ende März vor Ort bleiben. Die Kosten allein für die temporäre Versorgung schätzt die Stadt auf bis zu 30.000 Euro. Die Stadt hatte bereits vor einiger Zeit einen längeren Abschnitt der Leitung sanieren lassen.

Ganz so wie immer wird der Unterrichtsstart am Montag indes nicht ablaufen. Wegen der Corona-Pandemie wird in der nächste Woche wieder mehr getestet als sonst, kündigt Schulleiter Paulig an. Die Schülerinnen und Schüler müssen an den ersten fünf Schultagen täglich Schnelltest vornehmen.

Von Johannes Dorndorf