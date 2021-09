Laatzen-Mitte

Wie viel Bausubstanz soll bei der Erweiterung der Grundschule an der Pestalozzistraße erhalten bleiben? Und hat die Stadtverwaltung der Politik bei der Entscheidungsfindung wichtige Informationen vorenthalten? Um diese Fragen drehte sich die politische Debatte im städtischen Schulausschuss und dem Ortsrat Laatzen am Dienstagabend.

Die Diskussion um die Grundschul-Erweiterung schwelt schon seit einigen Monaten. Im Juli hatte die Stadtverwaltung Laatzens Ortsrats- und Ratspolitikern vier Varianten vorgestellt, nach denen die Schulerweiterung ablaufen könnte – vom Neubau bis zur Modernisierung mit Teilneubau. Die von der Verwaltung favorisierte Variante vier war ein vom übrigen Gebäude getrennter Solitärbau für die Mensa, eine Aufstockung des bisherigen Mensabereichs und die Modernisierung des Bestandsbaus. Die Politik wollte damals freilich noch nicht zustimmen – unter anderem, weil Informationen zur Schülerzahlenentwicklung und zu möglichen Fördermitteln fehlten.

CDU: Verwaltung hat nicht mit offenen Karten gespielt

Nun stellte sich heraus, dass man mit der Zurückhaltung Recht hatte. Denn inzwischen stellte sich heraus, dass die Schulleitung selbst die vorgeschlagenen Variante vier ablehnt. Stattdessen spricht sie sich für einen kompletten Neubau aus. „Gerade im Rahmen der Inklusion und des Ganztagsbetriebs wird der bestehende Schulbau den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht“, heißt es zur Begründung, Man benötige mehr Unterrichts- und Differenzierungsräume mit sinnvoller Strukturierung sowie Sozialräume. Auch fehle im gesamten Gebäude die Barrierefreiheit. Ein Neubau mit moderner Lüftungsanlage würde zudem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie für mehr Sicherheit sorgen.

Bei der Variante zwei würden nur die einstöckigen Gebäudeteile abgerissen. Quelle: Astrid Köhler

In der Politik reibt man sich nun die Augen. „Wir haben im Juli hart miteinander diskutiert. Ich fühle mich im Nachhinein von der Verwaltung auf eine völlig verkehrte Fährte gesetzt“, sagte Gundhild Fiedler-Dreyer (CDU). Sie frage sich, warum die Verwaltung „nicht gleich mit offenen Karten gespielt hat“ – zumal sich jetzt herausstellt, dass die Variante vier deutlich schlechtere Förderbedingungen biete als etwa ein Neubau. „Wären wir nicht so hartnäckig gewesen, hätten wir anders entschieden.“

FDP-Fraktionschef Gerhard Klaus schlug vor, die Verwaltung mit der näheren Untersuchung von weniger Varianten zu beauftragen und dabei Fördermöglichkeiten und genauere Kosten berechnen zu lassen. Dabei solle auch geklärt werden, ob die Musikschule und das Archiv dort künftig unterkommen können.

Politik will Neubau und Teilneubau prüfen lassen

SPD-Ortsratsmitglied Harald Zietz schlug sich auf die Seite der Schule und regte zwei konkrete Varianten an: den Komplettabriss mit Neubau oder die Variante zwei, die den Abbruch des eingeschossigen Baukörpers inklusive des Forums umfasst. An dessen Stelle würde die Stadt dann einen zweigeschossigen Neubau errichten, in dem unter anderem Mensa, Forum, Verwaltung und zusätzliche Unterrichtsräume untergebracht wären. Ein Vorteil: Die Stadt könne dann mit erheblich mehr Fördermitteln rechnen. Auch aus Sicht der Schule wäre dies machbar, aber nur die zweitbeste Variante, da damit ein „zukunftssicheres und pädagogisch sinnvolles Schulgebäude nur mit erheblichem Aufwand umgesetzt werden kann“, wie es in einer Stellungnahme der Schulleitung heißt.

Sollte es auf einen Neubau hinauslaufen, würde die Stadt allerdings ihr eigenes Ziel, bei Entscheidungen möglichst auch auf Nachhaltigkeit zu setzen, konterkarieren: Zwar stammen die älteren Gebäudeteile des Grundschule aus den Siebzigerjahren, einige sind allerdings aus den Neunzigerjahren und längst nicht abrissreif. Die Stadtverwaltung hatte dies auch bei der Begründung für Variante vier angeführt, die relativ geringe Einschnitte mit sich brächte.

Am Ende einigten sich Ausschuss und Ortsrat einstimmig darauf, die Variante zwei und die des Komplettabrisses mit Neubau weiter zu verfolgen und auf dieser Grundlage genauere Kosten und Fördermittel zu kalkulieren. Erst danach soll die endgültige Entscheidung getroffen werden. Der Terminplan sieht vor, dass die Planung 2022 abgeschlossen wird, die Fertigstellung wäre frühestens 2024.

Von Johannes Dorndorf