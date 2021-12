Laatzen

Regen und Wind kann sie nicht abhalten. Die Radlerinnen und Radler der Gruppe „Radeln Gegenwind“ brechen bei fast jedem Wetter zu Touren auf, außer bei Glätte. Dass sie Pedelecs benutzen und ihre Größe von insgesamt 50 mehr oder weniger regelmäßig Aktiven macht sie stark. Souverän gewann die Gruppe dieses Jahr den Teamwettbewerb beim Stadtradeln in Laatzen.

Mit rund 24.052 Kilometern setzte sich die Gruppe gegen 29 Teams durch, sagt Heiner Hoffmann. Der Sprecher und Tourenplaner verhehlt nicht, dass dies auch deshalb möglich gewesen sei, weil ein Großteil der Mitstreiter im Alter von 59 bis 79 Jahren inzwischen mit elektronischer Unterstützung unterwegs sei. Viele seien jahrzehntelang normal Fahrrad gefahren, teils auch in Vereinen, doch der Radius wurde mit dem Alter und körperlichen Einschränkungen kleiner. Pedelecs böten die Möglichkeit, weiterhin längere Touren zu fahren. Auf durchschnittlich 523 Kilometer brachten es die 46 Radelnden der Gruppe während des dreiwöchigen Wettbewerbs im Juni.

Gruppe unternimmt Tagestouren und mehrtägige Ausflüge

Die Gruppe gibt es seit einem Jahr. Üblicherweise alle 14 Tagen trifft sie sich für Ausflüge in die Umgebung, so zum Altwarmbüchener Moor, ins Calenberger Land, nach Lehrte oder zu einer 26-Kilometer-Tour nach Pattensen mit Glühweintrinken. Doch auch längere Tagesfahrten wie zum Kloster Wülfinghausen und zum Sonnenberg bei Hildesheim sowie Mehrtagesfahrten hat die Gruppe schon unternommen. Letztere eher in Kleingruppen. So waren die Radfreunde schon gemeinsam im hessischen Bad Karlshafen, in Waren an der Müritz, oder sie radelten an Weser und Lahn.

Einen eigenen Verein wollen sie nicht gründen. Zur Gruppe um Sprecher Heiner Hoffmann (vorn rechts) gehören insgesamt rund 50 Frauen und Männer, die größtenteils aus Laatzen und der Region kommen. Quelle: Astrid Köhler

„Uns gefällt die Gemeinschaft“, erklärt der 76-jährige Karl-Heinz Kriete die Besonderheit der an diesem Tag aus knapp 20 Radlern bestehenden Gruppe. Renate Böhme ergänzt: „Es macht viel Spaß, und wir fahren bei Wind und Wetter, auch bei Sturm.“ Alle passten aufeinander auf, und wenn jemand Hilfe benötige, beispielsweise wegen einer Panne, seien die anderen zur Stelle. Die selbst gewählte Aufgabe von Alfred Oster ist es, bei Touren stets am Ende zu fahren und aufzupassen, dass niemand zurückbleibt.

Die meisten Männer und Frauen kommen aus Laatzens Stadtteilen, einige aber auch aus der Umgebung wie Sarstedt, Algermissen, Hemmingen und Uetze. Und die Gruppe ist offen für weitere Mitstreiter. Die organisierten Touren sollen wieder im März starten. Die Ziele werden bei einem für Anfang Januar geplanten Treffen besprochen sowie anschließend auf der Internetseite www.radeln-gegenwind.de veröffentlicht. Bis dahin treffen sich die Radler weiterhin zu ihren regelmäßigen kürzeren Touren in die Umgebung. Wer dabei sein will, kann Hoffmann unter Telefon (01 72) 7 01 72 84 erreichen. Ein großes Ziel für das Jahr 2022 haben einige Gruppenteilnehmer bereits: die Überquerung der Alpen.

