Laatzen

In vielen Familien sammelt sich über die Jahre mehr Schulmaterial an, als tatsächlich gebraucht wird. Die Laatzener Gruppe „Runder Tisch gegen Kinderarmut“ will das jetzt sammeln und anderen Kindern zur Verfügung stellen. Unter dem Motto „Schätze sammeln“ können alle Laatzener in der letzten Märzwoche verschiedene Sammelstellen aufsuchen.

Material geht an Schulen und Jugendeinrichtungen

Alle Materialien werden desinfiziert und sortiert, bevor sie Schulen und andere Einrichtungen in Laatzen zur Weitergabe an Kinder übergeben werden. „Aufgrund der aktuellen Umstände werden neu ankommende Kinder aus der Ukraine bei der Verteilung der Schätze besonders bedacht“, sagt Mitinitiatorin Tabea Böttger von der Stadt Laatzen.

Gesucht werden funktionsfähige Stifte jeglicher Art, Anspitzer und Radiergummis, Pinsel, Tuschkästen, Scheren, Kleber, Lineale, Geodreiecke, Zirkel, Locher, Tacker, Knete, Blöcke in allen Formaten, Klebezettel, Kladden, Mappen und Ordner, aber auch saubere und gereinigte Brotdosen, Trinkflaschen sowie Schulranzen, Turnbeutel und Rucksäcke.

Abgegeben werden können die Materialien von Montag bis Sonnabend, 28. März bis 2. April, bei folgenden Adressen: im Stadthaus in Laatzen-Mitte, im Familienzentrum in Rethen, im Leine-Laden der Leine-VHS an der Hildesheimer Straße 37 in Alt-Laatzen, beim Edeka Markt am Hösselgraben in Ingeln-Oesselse, bei Familie Fiedler-Dreyer (Hauptstraße 23a) in Ingeln sowie in den Jugendzentren des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Laatzen. Angehörige der Albert-Einstein-Schule, der Grundschule Im Langen Feld und der Grundschule Grasdorf können ihre Spenden direkt dort abgeben.

Der Sachspendenaufruf bezieht sich nur auf Schulmaterial. Nicht angenommen werden hingegen Lebensmittel, Bekleidung, Schuhe, Sportgeräte, Fahrräder, Bälle, Spielzeug und Möbel. Wer derlei spenden will, kann sich an den Leine-Laden an der Hildesheimer Straße 37 oder den Umsonstladen für Babyausstattung in der Arche (Marktstraße 21) wenden.

Geldbeutel und Umwelt schonen

„Die Idee zu der Aktion ist beim Runden Tisch gegen Kinderarmut entstanden“, erzählt Böttger, die das Landesprogramm „Präventionskette Niedersachsen“ in der Stadt Laatzen koordiniert. „Wir wollen etwas ganz Konkretes umsetzen, von dem alle Kinder in Laatzen profitieren können.“ Die Aktion sei sowohl sozial als auch nachhaltig. „Mit dieser Aktion werden Geldbeutel und Umwelt gleichermaßen geschont“, ergänzt Matthias Brinkmann von der Stabstelle Nachhaltigkeit der Stadt Laatzen. „Die Produktion von neuen Schulsachen braucht wieder viel Energie, die wir uns sparen können.“ Die Aktion sei somit in vielerlei Hinsicht nachhaltig und vorbildlich.

Innerhalb der Region Hannover leben in Laatzen überdurchschnittlich viele Kinder, die von Armut bedroht oder betroffen sind. Mit dem 2018 initiierten „Runden Tisch gegen Kinderarmut“ will die Stadt Laatzen dieser Entwicklung entgegenwirken. Die Teilnehmenden setzen sich mit den Folgen von Kinderarmut auseinander und entwickeln Strategien, um diese zu lindern. In der offenen Gruppe tauschen sich Vertreterinnen und Vertreter aus dem Sozial- und Jugendbereich der Stadt Laatzen, der örtlichen Parteien sowie Kita- und Bildungsinstitutionen aus und entwickeln Ideen.

Auskünfte zur Aktion „Schätze sammeln“ erteilen Tabea Böttger unter Telefon (0511) 82 05 54 11 sowie Suvar Keskin, Koordinatorin für Integration und Teilhabe, unter Telefon (0511) 82 05 50 33. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.laatzen.de/schaetze-sammeln.html.

Von Daniel Junker