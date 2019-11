Gleidingen

„ Japan – Im Lande der aufgehenden Sonne“ lautet der Titel eines Bildervortags des Gleidingers Günter Bolten am Sonntag, 17. November, bei der St.-Gertruden-Gemeinde in Gleidingen. Der 79-Jährige zeigt rund 300 Fotos von seiner Japan-Reise im Sommer diesen Jahres und will den Zuhörern dazu Informationen geben. „Von Tokio und Kyoto aus haben wir mehrere Reisen in das Umland gemacht“, berichtet Bolten. Eine Besonderheit daran: „Wir haben alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln erkundet.“

Dabei seien zahlreiche Fotos von den gut gepflegten buddhistischen Tempeln und Shinto-Schreinen entstanden. Passend dazu gibt Bolten in seinem Reisebericht auch Erläuterungen zu den beiden großen Religionen in Japan. „Viele Japaner praktizieren beide Glaubensrichtungen“, hat er dabei festgestellt.

Eindrücke aus Hiroshima

Auch Hiroshima hat der Gleidinger besucht und dort selbst die Friedenglocke geläutet. In Gleidingen will er auch auf die Menschen des Landes eingehen. „Die Japaner sind ganz anders, als wir gedacht hatten“, sagt der 79-Jährige, der das erste Mal in dem ostasiatischen Land war. „Da wir Sorge hatten, nur mit Stäbchen essen zu müssen, hatten wir uns unser Besteck mitgenommen“, sagt er. Erleichtert hätten er und seine Frau dann aber festgestellt, dass dies gar nicht nötig gewesen wäre.

Der Reisebericht über Japan ist bereits der fünfte, den Günter Bolten bei St. Gertruden vorstellt. Zuvor hatten er bereits Lichtbildvorträge über seine Reisen nach Indien, Namibia, Südafrika und Brasilien gehalten. „Dabei waren immer rund 90 Besucher da“, freut er sich und hofft, dass auch am 17. November sein Japan-Bericht so gut besucht sein wird.

Los geht es um 17 Uhr im Gemeindesaal der St.-Gertruden-Kirche an der Hildesheimer Straße 560. Der Reisebericht dauert zweimal 45 Minuten. Dazwischen gibt es eine 30-minütige Pause. Der Eintritt ist kostenlos.

Von Stephanie Zerm