Im Januar, beim Richtfest für die neue Gymnastikhalle nahe dem Rethener Festplatz, hatte es die TSV-Vorsitzende Hannelore Flebbe wohlweislich abgelehnt, sich zum Eröffnungstermin zu äußern. Damals hatte der TSV mit Handwerkern und Gästen den Rohbau gefeiert. Zu oft schon hatte Unvorhergesehenes den jeweiligen Zeitplan durcheinandergebracht. „Wenn es so weit ist, feiern wir zwei Tage lang“, sagte Flebbe damals nur, die gleichwohl auf einen Tag im Frühsommer hoffte. Und dann kam Corona. Dem derzeitigen Stand nach könnte die vereinseigene Halle im November fertig sein. Mehrere Gruppen und mit ihm der Vorstand sehnen den Termin bereits herbei.

Von außen sieht zumindest alles gut aus. Das Gebäude steht, die Parkfläche samt Behindertenstellplatz ist gepflastert, die Fahrradbügel sind installiert. „Was noch fehlt, ist der Fußboden“, erläuterte TSV-Chefin Flebbe. Dieser solle nun in den nächsten Wochen verlegt werden. Die 200 Quadratmeter große Gymnastikhalle erhält einen Schwingboden samt Deckenstrahlheizung.

In der Gymnastikhalle des TSV Rethen muss noch der Boden verlegt werden. Die Spiegelung in der Fensterscheibe zeigt die Straße Zur Sehlwiese mit der angrenzenden Bahntrasse. Quelle: Astrid Köhler

Grund für die aktuellen Verzögerungen sei die Pandemie, sagt Flebbe mit Verweis auf die Gewerke, die auf der Baustelle nicht in dem Tempo vorankamen wie noch zum Jahresbeginn geplant. Nun hofft der Verein, dass die Halle im November eröffnet werden kann, mit nicht allzu großer Verzögerung zum Ende der Herbstferien.

Nach den Herbstferien steigt der Bedarf an Hallenzeiten

Mit den Herbstferien endet üblicherweise die Außensaison, und es drängen zusätzliche Gruppen in die Laatzener Sporthallen, darunter Jugendfußballteams. „Die Zeiten zwischen 17 und 20 Uhr könnten fünffach besetzt werden“, sagt die TSV-Vorsitzende aus Erfahrung.

Nach dem Wegfall der alten Steinhalle sind diverse Sportgruppen des TSV Rethen bereits seit Längerem ausgelagert. Etliche Gruppen, vor allem Tänzer, proben in Schulsporthallen wie der Grundschule Pestalozzistraße und im Familienzentrum, andere sogar beim Kunstkreis, so Flebbe. „Das sind die Ersten, die in die Gymnastikhalle kommen.“

Im eigenen Stadtteil nutzt der Verein vor allem die Sporthalle an der Braunschweiger Straße. Das meiste laufe dort auch unter Corona-Bedingungen wie gehabt. Beim Handball und Volleyball seien nahezu alle dabei. Nur die Turner und die Trampolinspringer seien derzeit noch gebeutelt und könnten nicht trainieren. „Wir sind aber dabei, Lösungen zu finden.“

Rund 50 Vereinsaustritte wegen Corona

Die Vorsitzende äußert sich erfreut, wie viele Mitglieder dem Verein auch während der Corona-Pause die Treue hielten. Zwar seien rund 50 Austritte gezählt worden, vornehmlich aus dem Kreis der Eltern-Kind-Turngruppen, die bis vor Kurzem ruhten. Insgesamt sei die Zahl für den nun 1550 Mitglieder großen Sportverein aber zu verkraften.

