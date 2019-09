Der Streit um die Bushaltestelle am Edeka-Markt in Ingeln-Oesselse will nicht enden: Eigentlich sollte der zuständige Ratsausschuss jetzt eine Entscheidung fällen. Der gab die Angelegenheit jedoch wieder in den Ortsrat zurück. Begründung: Man wolle sich nicht als Schiedsrichter aufspielen.