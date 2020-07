Laatzen-Mitte

Am Mittwoch war an der Förderschule am Kiefernweg der letzte Schultag – für immer. Das Gebäude wird abgerissen und weicht einem Neubau der Albert-Einstein-Schule. Nach den Sommerferien wechseln die noch verblieben acht Schüler je zur Hälfte an die Laatzener Erich-Kästner-Oberschule und die Albert-Schweitzer-Förderschule in Sarstedt.

Mit der endgültigen Schließung endet auch für die Helfer des Handwerkerdienstes eine Ära: Zehn Jahre lang hatten die Ehrenamtlichen an zwei Stunden pro Woche Werkunterricht für die Förderschüler angeboten und ihnen gezeigt, wie man sägt, feilt und schraubt. Dabei lernten die Schüler stets für den Alltag: „Wir haben den Schülern gezeigt, wie man Fahrräder repariert, Fliesen verlegt und Nistkästen baut“, erzählt Koordinator Erich Golnik. Unter Anleitung der Ehrenamtlichen bauten die Schüler zudem eine Grillstelle und eine Weidenhütte für das Schulgelände.

Zur Galerie An allerletzten Schultag der Förderschule am Kiefernweg schrauben Helfer des Handwerkerdienstes das Schild ab, dass die Schüler im Jahr 2012 unter Anleitung der Ehrenamtlichen gebaut hatten.

„Wollten uns verabschieden“

Auch der gelbe Schriftzug „Schule am Kiefernweg“, der seit 2012 am Gebäudes prangt, entstand unter Anleitung des Handwerkerdienstes. „Die Schüler haben die Buchstaben ausgemessen, die Bleche auf Gärung gesägt und die Kanten geschliffen“, erinnert sich Golnik. „Mein Bruder Heinz-Günther hat die Buchstaben dann zusammengeschweißt.“ Zum Schluss trugen die Schüler gelbe Farbe auf die metallenen Buchstaben auf.

Volkmar Draeger (links) und Erich Golnik schrauben das Schild der Förderschule am Kiefernweg ab

Mit dem Gebäude verschwindet nun auch der Schriftzug aus dem Laatzener Stadtbild: Am Mittwoch haben Volkmar Draeger, Heinz-Ulrich Volland und Jürgen Golnik den Namen der Schule, den sie vor acht Jahren über dem Eingang installiert hatten, im Beisein der letzten Schüler, ihrer Lehrer, Schulleiter Heinz Stock und Bürgermeister Jürgen Köhne wieder abgeschraubt. „Wir wollten uns damit noch einmal von der Schule und den Schülern verabschieden“, sagt Golnik. „Wir haben uns immer darum bemüht, dass die Schüler etwas von uns lernen.“

Eine letzte Amtshandlung

Auf das mehrjährige Engagement die Handwerker mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück. „Wir haben den Werkunterricht immer gerne gemacht. Aber wir sind jetzt in einem Alter, in dem wir es etwas ruhiger angehen lassen wollen.“ Von daher sei der letzte Schultag ein guter Moment, sich ebenfalls zu verabschieden. Als letzte Amtshandlung gab Golnik den Schulschlüssel an Heinz Stock zurück, der den Ehrenamtlichen zehn Jahre lang Zutritt zum Gebäude gewährt hatte.

Bürgermeister lobt Helfer

Bürgermeister Jürgen Köhne sprach den Helfern seinen Dank aus. „Die Handwerker sind ein Symbol dafür, was an dieser Schule passiert ist“, sagte er. Aus der Schülerschaft seien viele Handwerker hervorgegangen, die Ehrenamtlichen hätten einen großen Teil dazu beigetragen. Der Abbau des Schildes am letzten Schultag sei eine schöne Geste – auch für Schulleiter Heinz Stock. „Wegen Corona war es schwierig, eine vernünftige Abschlussfeier für Heinz Stock zu organisieren.“ Köhne nutzte die Gelegenheit, dem 66-Jährigen für seine 13 Jahre an der Schule zu danken. Dem Schulleiter fällt der Abschied ebenfalls nicht leicht: „Der Nieselregen beschreibt meine Gemütslage ganz gut“, sagte Stock.

