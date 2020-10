Laatzen-Mitte

Die Schauspielerin Hanna Legatis und der Schauspieler Martin Kunze kommen nach Laatzen: Deren Theaterinitiative Bühnensturm wird am Sonnabend, 7. November, in der Arche der evangelischen Thomas-Kirchengemeinde gastieren. Bei der satirischen Vorführung mit dem Titel „Das wird man doch mal sagen dürfen!? Ungesagtes, Unsagbares und Unsägliches“ geht es um ein weites Themenspektrum – von der Klimakrise über Rassismus und Verrohung der Umgangsformen bis zu Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Armut.

„Szenisch und mit viel Musik bringen wir alles auf die Bühne“, sagen die Mitglieder der Initiative selbst über ihr Programm. Die Darsteller und Musiker versprechen, sich gemeinsam mit den Zuschauern gegen Höhenängste, Abstiegsängste, Terrorängste, Bindungsängste und mehr zu wappnen. Dabei soll es bei allem Ernst unterhaltsam, erhellend und ermutigend zugehen.

Anzeige

Das Ensemble Bühnensturm gastiert als Tourneetheater an verschiedenen Orten in der Stadt und der Region Hannover. Zur Gruppe gehören auch der Musiker Uli Schmidt ( Piano) sowie Abdulrahim Aljouja (Percussion), Barzan Hussein (Saz), die beide vor wenigen Jahren aus Syrien geflohen sind. Die Texte für das Musiktheater stammen von Martin Kunze, ehemals Chefredakteur des evangelischen Kirchenfunks, und Hanna Legatis, die auch als frühere NDR-Moderatorin bekannt ist. Die Regie übernimmt Johanna Kunze.

Reservierungen werden empfohlen

Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr in der Arche in Laatzen-Mitte, Marktstraße 21. Weitere Auftritte sind am Freitag, 30. Oktober, in der Petrikirche, Am Lindenhofe 16, in Hannover sowie am Freitag, 13. November, im Kulturtreff Bothfeld, Klein-Buchholzer Kirchweg 9 geplant. Beginn ist auch dort jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt 10 Euro. Karten gibt telefonisch unter (0175) 5902837 sowie per E-Mail an ti-buehnensturm@web.de. Tickets für die Vorstellung in Bothfeld gibt es unter Telefon (0511) 6476262.

Wegen der Corona-Vorkehrungen ist die Zuschauerzahl reduziert, eine Reservierung wird empfohlen. Mitzubringen ist ein Mundschutz, der während der Vorstellung abgenommen werden darf.

Von Johannes Dorndorf