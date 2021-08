Rethen

Es kam völlig überraschend für die rund 40 Männer und Frauen, die sich nach einem Jahr coronabedingter Pause vor kurzem wieder zur Jahresversammlung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Rethen-Koldingen-Reden im Familienzentrum versammelt hatten. Nach fast 30 Jahren trat ihre Vorsitzende Helga Büschking bei den Vorstandsneuwahlen nicht wieder an. Zu Beginn der Veranstaltung hatte sie noch eine Bilanz der vergangenen zwei Jahre gezogen. Dabei blickte unter anderem auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie 2020 zurück, die den Ortsverein dazu zwangen, alle Aktivitäten einzustellen. Erst im Juni diesen Jahres konnten die Veranstaltungen und regelmäßigen Treffen fortgesetzt werden.

Büschking gibt für ihren Rückzug persönliche Gründe an. Bereits 2019 hatte sie nach 25 Jahren ihr Amt als Ortsbürgermeisterin in Rethen aufgegeben. Für ihr ehrenamtliches Engagement ist die 78-Jährige bereits mehrfach ausgezeichnet worden: Unter anderem erhielt sie 2011 die Verdienstmedaille der AWO sowie 2019 die Ehrennadel in Gold der Stadt Laatzen. Im November 2020 wurde sie außerdem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Neuwahlen nach kurzer Unterbrechung

Nach einer kurzen Unterbrechung der Versammlung wurde Hans-Joachim Rauch einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 70-jährige pensionierte Berufsfeuerwehrmann ist bereits seit 2008 Schriftführer des Ortsvereins und hat unter anderem den PC-Seniorentreff und die Reihe „Rethener Bildergeschichten“ mit ins Leben gerufen, in der sich Teilnehmer über historische Bilder und Dokumente austauschen.

Als Rauchs Stellvertreterin wurde Dietlinde Feulbach gewählt. Renate Schmidt bleibt Kassiererin, Wolfgang Prill ist ihr neuer Stellvertreter. Als Schriftführerin wurde Doris Wilhelms gewählt, Klaus-Georg Schwarz als stellvertretender Schriftführer. Susanna Binnewies, Silvia Bufe, Roswitha Rauch und Kurt Hellwig wurden als Beisitzer gewählt, Reinhard Bukowian, Heinz Wrobel und Matthias Büschking als Revisoren.

Hans-Joachim Rauch (links) und Helga Büschking (rechts) haben die Jubilare Klaus-Georg Schwarz (von links) sowie Horst-Dieter und Renate Schmidt ausgezeichnet. Quelle: AWO Rethen-Koldingen-Reden

Helga Büschking wird Ehrenvorsitzende

Einfach so wollten die AWO-Mitglieder ihre langjährige Vorsitzende aber nicht gehen lassen. Daher wählten sie sie einstimmig als Ehrenvorsitzende. Unter großem Applaus nahm sie die Wahl an. „Helga Büschking war fast drei Jahrzehnte das Gesicht der Arbeiterwohlfahrt,“ sagte Rauch über seine Vorgängerin. Seit 1992 habe sie als AWO-Vorsitzende viel bewegt. Vor allem nach dem Umzug ins Familienzentrum 2012 hätten die Aktivitäten an Fahrt gewonnen.

Neben den Vorstandswahlen standen bei der Versammlung auch Ehrungen aus zwei Jahren auf dem Programm. In Abwesenheit wurden Johanna Schlamilch für 65 Jahre Mitgliedschaft, Annemarie Schönebeck und Charlotte Wittrock für 60 Jahre, Rudolf Müller für 55 Jahre und Edith Bruncke für 50 Jahre ausgezeichnet. Klaus-Georg Schwarz wurde für seine 40-jährige und Renate und Horst-Dieter Schmidt für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Von Stephanie Zerm