Laatzen-Mitte

„Die Stadt muss Schulden machen – wann, wenn nicht jetzt“, sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende Gerhard Klaus. Diese Aussage kurz vor der entscheidenden Haushaltssitzung des Rates am Donnerstag, 24. März, mag ungewöhnlich klingen. Doch angesichts der viel kritisierten Unterfinanzierung der Kommunen und anhaltenden Niedrigzinspolitik sind Schulden für die Liberalen wie auch für den Gruppenpartner CDU unverzichtbar. Beide loben die Zusammenarbeit mit der SPD-Ratsgruppe, wobei sie auch auf Unterschiede und eigene Schwerpunkte verweisen.

Einsparungen von rund 317.000 Euro

„Im Grunde ist der Haushalt ziemlich ausgelutscht“, sagte Klaus. Selbst, wenn die Stadt nur Pflichtaufgaben übernimmt, bleibe der Haushalt unausgeglichen. Gleichwohl sei er aus drei Gründen „nicht so pessimistisch, was die Haushaltslage anbelangt“. Zum einen könne die Stadt weiter auf Bedarfszuweisungen hoffen, da sie im interkommunalen Vergleich weiter zu jenen mit geringeren Einnahmen zählt. 17 Millionen Euro flossen in den letzten drei Jahren nach Laatzen. Zum anderen führe die günstige Zinslage dazu, dass die Stadt trotz steigender Schulden gleichbleibende Zinsausgaben habe. Zudem gebe es neue Gewerbeansiedlungen im Gebiet Rethen-Ost. Außerdem investiere die Stadt in ihre Gebäude, was einen Bilanzwert darstelle und zu Energieeinsparungen führe. CDU und FDP wollten dem Haushalt zustimmen, kündigte Klaus an. „Wir hoffen, dass der von der Kommunalaufsicht genehmigt wird.“

Die nötigen Konsolidierungsgespräche mit der SPD-Ratsgruppe seien gut gelaufen. Gemeinsam habe man sich auf Einsparungen von rund 317.000 Euro geeinigt. Sowohl Klaus als auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Fabian Bodenstab sprachen von einem guten Klima im neuen Rat und führten dies auch auf die vielen neuen Gesichter und den Wechsel an der Verwaltungsspitze zurück. Mit dem parteilosen Eggert habe ein Wirtschaftsmann das höchste Amt im Laatzener Rathaus übernommen, der Themen anders angehe, sagte der langjährige FDP-Fraktionschef Klaus. Nicht zuletzt in Bezug auf Eggerts kritische Nachfragen zum Rathausneubau sei dies interessant, meint auch sein CDU-Kollege. „Es ist in unserem Interesse, dass nicht mehr Geld, als sinnvoll ist, ausgegeben wird.“

Zu dem von Eggert eingebrachten Prüfantrag zur Senkung von Bauvolumen und -kosten gebe es zwar viele Nachfragen, jedoch biete die Situation mit den sich durch die Corona-Pandemie schneller verändernden Arbeitsbedingungen wie Homeoffice und Shared Desk auch neue Möglichkeiten. Ziel bleibe es, ein zukunftsfähiges Rathaus zu bauen, das über möglichst viele Jahrzehnte gut zu nutzen ist, sagte Klaus. Die Stadt stehe an einem Scheidepunkt.

Drei Themen im Fokus

Drei Themen sind der Gruppe CDU/FDP in der neuen Haushaltsperiode besonders wichtig: der Medienentwicklungsplan für die Schulen samt Zusatzstelle im Rathaus für die Administration der Netzwerke und Tausenden Endgeräte, zudem die Erweiterung der Grundschule Grasdorf, um diese für den Ganztagsbetrieb zu ertüchtigen, sowie die Leine-VHS. Letztere sei unterfinanziert. Zudem müssten in die dortige EDV-Ausstattung investiert und die kaufmännische Seite gestärkt werden – durch einen zweiten Geschäftsführer aus dem Bereich.