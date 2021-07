Grasdorf

Wie Gartenarbeit plötzlich in einem Feuerwehreinsatz enden kann, hat am Mittwochnachmittag ein Grasdorfer erfahren. Der Mann wollte am Mittwochnachmittag auf einer Fläche Unkraut entfernen und wählte dafür die Hitzemethode. Doch beim Abbrennen verkohlten nicht nur die wilden Kräuter und Gräser, sondern auch eine mehrere Meter lange Hecke geriet ungewollt in Flammen.

Der Laatzener Ortsbrandmeister Sven Wenger selbst wurde gegen 16.50 Uhr auf die starke Rauchentwicklung aufmerksam. Ihren Ursprung hatte sie auf einem Grundstück an der Hildesheimer Straße zwischen dem Aqualaatzium und der Straße Peterskamp. Wegen der zunächst unklaren Situation rückte die Ortsfeuerwehr mit vier Fahrzeugen aus.

Feuerwehr mahnt: Umgehend selbst die 112 wählen

Vor Ort habe es zwar schnell Entwarnung gegeben, zumal der Anwohner das Feuer selbst mit einem Gartenschlauch gelöscht hatte. Gefährlich sei die Situation trotzdem gewesen, betonte Feuerwehrsprecher Gerald Senft: „Von unten in Brand geratene Heckenpflanzen können schnell in helllichten Flammen stehen und auch die Umgebung in Brand stecken.“ Die Bewohner seien darauf hingewiesen worden, bei einem etwaigen erneuten Brand umgehend selbst die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 zu rufen.

Ein Trupp der Ortsfeuerwehr Laatzen kontrollierte die Hecke mit der Wärmebildkamera auf mögliche Restwärme und rückte eine Viertelstunde nach der Alarmierung wieder ein.

Von Astrid Köhler