Alt-Laatzen

Vier ausgewachsene Rehe, ein Kitz, vier Hasen sowie eine Ente haben Helfer am Montag, 31. Mai, auf zwei Wiesen in der Laatzener Leinemasch aufgespürt oder vor dem Mähwerk einer Landmaschine gerettet. Der zuständige Jagdpächter Siegfried-Karl Guder sowie drei weitere Helfer stapften dafür mit ihren angeleinten Hunden durch das hohe Gras.

Idealerweise würden fliegende Wärmebildkameras diese Aufgabe erledigt, berichtetet Guder, der auch schon am Sonntag im Einsatz war. Die Drohnen, die 2020 erstmals in Laatzen für die Wildtiersuche eingesetzt wurden, seien aber aktuell schwer zu bekommen. Daher mussten Guder und seine Helfer die rund vier Hektar großen Wiesenflächen nun Bahn für Bahn zu Fuß ablaufen. Fast zwei Stunden lang dauerte der Einsatz.

Wildtiere verstecken sich in Senken

Die meisten Wildtiere, genau sieben, fanden die Helfer auf der Wiese südwestlich der Brücke Talstraße. In dieser gibt es mehrere Senken, in denen sich die Tiere verstecken können. Das im hohen Gras entdeckte Kitz trug ein Helfer zu einer benachbarten Wiese, die noch nicht gemäht wird. Das noch sehr junge Reh fasste er nicht direkt an, um keine menschlichen Spuren am Fell zu hinterlassen, sondern mit zwei dicken Büscheln Gras. Auf einer Fläche am Nachtanger wurden vier Tiere entdeckt – zwei Hasen, ein Reh und vermutlich ein Fuchs –, auf jener an der Mühlenbreiten hingegen kein einziges.

Der für den frühen Nachmittag geplante Einsatz der Mähmaschine verzögert sich dann wegen eines Maschinenschadens. Unter Umständen würden er und seine Helfer die Wiesen am Dienstag erneut absuchen, sagte Guder, zu dessen Zuständigkeitsgebiet knapp 25 Hektar Wiesenfläche gehören, darunter das für die Wassergewinnung.

Wiesen müssen kontrolliert werden

Eigentümer oder auch Pächter von Wiesen sind per Jagdgesetz inzwischen dazu verpflichtet, sicher zu stellen, dass durch die Mäharbeiten keine Wildtieren gefährdet werden. Wer seine Wiese mähen lassen will, muss zuvor den Jagdpächter informieren oder die Fläche selbst absuchen. Wie wichtig dies ist, zeigt der Fall aus der Leinemasch im Vorjahr. Ein erst wenige Tage altes Rehkitz war so schwer durch ein Mähwerk verletzt worden, dass es starb.

Nun, bei gutem Wetter, drücken die Landwirte auf die Tube, sagt Guder: „Jetzt wollen alle Heu machen.“ Zeitnah gebe es hoffentlich wieder technische Unterstützung durch Drohnen. Doch wenn nicht, liefen er und seine Helfer die Wiesen „für den Naturschutz“ auch weiter zu Fuß ab.

Von Astrid Köhler