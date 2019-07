Gleidingen

Bei dem vierstündigen Blutspendetermin des DRK am Dienstag, 23. Juli, ab 15.30 Uhr in der Gleidinger Grundschule wird es auch wieder „ein leckeres Buffet“ geben. Darauf hat Waltraud Röhrich vom achtköpfigen Helferteam aufmerksam gemacht. Seit diesem Jahr werden die Blutspenden nicht mehr vom DRK-Ortsverein sondern von der Interessengemeinschaft Gleidinger Vereine (IGV) organisiert. Hintergrund: Die Arbeit des Ortsvereins ruht derzeit, weil im März – wie es mangels Kandidaten absehbar war – kein neuen Vorstand gewählt werden konnte.

Von dem jetzt tätigen Helferteam für die Blutspendetermine seien schon vorher mehrere ehrenamtlich beim DRK engagiert gewesen, betont Röhrich: „Wir haben das übernommen, damit die Gleidinger bekannte Gesichter sehen.“ Trotz der Sommerferien und der jüngsten großen Spendenaktion im Leine-Center mit Rekordteilnahmezahlen hofft sie auf rund 50 Spender.

Umfangreicher gesetzlicher Fragebogen

Wie gewohnt sind auch dort die gesetzlich vorgegebenen Fragebogen ausfüllen. Zusätzlich zu einem vierseitigen Papier mit 29 Fragen zum Gesundheitszustand, Medikamenteneinnahmen, Operationen und mehr müssen Spender auf einem in einer „Wahlkabine“ vor fremden Blicken geschützten Extrabogen per Kreuz erklären, ob sie ihr Blut zur Spende freigeben oder von der Verwendung ausschließen. Hintergrund: Die Spende selbst ist öffentlich, doch mitunter gibt es Gründe und potenzielle Risiken wie Drogenerfahrungen oder bestimmte Sexualkontakte, über die zu sprechen schwer fällt. Die Fragebögen sind über einen Barcode der jeweiligen Spende zuzuordnen.

Wer gesund ist und Blut für Verletzte und Kranke spenden will, kann am Dienstag in die Grundschule an der Oesselser Straße kommen. Die vierte und letzte Gelegenheit in diesem Jahr in Gleidingen Blut zu spenden ist dann am Dienstag, 19. November.

Empfängerschutz ist sehr wichtig: Vor jedem Aderlass müssen Blutspender auch beim DRK den gesetzlich vorgeschrieben Fragebogen zu ihrem Gesundheitszustand ausfüllen. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)

