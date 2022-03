Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Der Arbeitsmarkt im Geschäftsstellenbezirk Laatzen, zu dem auch Hemmingen und Pattensen gehören, entwickelt sich denkbar positiv. Im Februar wurden dort mit 2480 Arbeitslosen 84 weniger als noch im Vormonat gezählt. Besonders deutlich wird der Rückgang aber im Jahresvergleich. Die Arbeitslosenquote sank von seinerzeit 7,4 auf aktuell 6,1 Prozent.

„Die Arbeitsaufnahmen im Februar führen in diesem Jahr früh zur saisonalen Wende am Arbeitsmarkt in Hannover“, teilte Heike Döpke als Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hannover am Mittwoch mit. Die Nachfrage nach Fachkräften sorge für sinkende Zahlen. Tatsächlich verzeichnet die Geschäftsstelle Laatzen mit 17,3 Prozent den zweitstärksten Rückgang innerhalb der Region, nach Wunstorf.

Stadt Laatzen sucht Erzieher

Im Februar waren 1720 Laatzener, 429 Menschen aus Hemmingen und 281 Pattenser als Arbeitslose erfasst. Vor einem Jahr waren es zusammengerechnet noch 510 mehr. Parallel zu dem Rückgang der Arbeitslosenzahl verzeichnet die Agentur für den Monat auch einen Rückgang an freien Arbeitsstellen um 47. Im freien Bestand gab es im Februar noch 593. Neue Stellen wurden noch 96 gemeldet – 50 weniger als vor einem Jahr.

Weiterhin sehr gefragt sind Fachkräfte mit den Schwerpunkten Naturwissenschaft, Geographie, Informatik, Gesundheit, Soziales und Lehre sowie Baugewerbe und Vermessungstechnik. Die Stadt Laatzen als Arbeitgeber sucht aktuell unter anderem mehrere Erzieher für Kitas.

Von Astrid Köhler