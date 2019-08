Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Gegen den Regionstrend ist die Zahl der Arbeitslosen im Geschäftsstellenbereich Laatzen im August gesunken: verglichen mit dem Vorjahr um 2,7 Prozent und 63 auf nun 2230 Personen. Das ist der stärkste Rückgang im gesamten Agenturbezirk Hannover. Durchschnittlich stieg die Zahl der Arbeitslosen dort sogar um 1,1 Prozent.

Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur in Hannover, Heike Döpke, sieht in der regionsweiten Entwicklung das „erste Signal einer Abkühlung“, zumal es dort auch weniger neue Stellen gibt. In Laatzen melden die Arbeitgeber im August 100 neue Stellen und damit 70 weniger als noch im Vorjahr. Seit Januar gingen 1039 Meldungen ein. Vor einem Jahr waren es noch 325 mehr.

Quote bleibt bei 5,7 Prozent

Die Arbeitslosenquote im Bereich Laatzen beträgt wie im Juli 5,7 Prozent (Vorjahr: 5,9 Prozent) und liegt regionsweit im unteren Mittelfeld. Höhere Quoten von 5,8 bis 8 Prozent verzeichnen noch Burgdorf, Garbsen, Langenhagen und Hannover. Die niedrigsten Arbeitslosenquote unter den insgesamt elf Geschäftsstellenbereichen hat weiterhin Burgwedel mit 3,7 Prozent.

Allein in Laatzen waren im August 1542 Menschen arbeitslos gemeldet. Aus Hemmingen kommen 419 und aus s 269 Arbeitslose.

Von Astrid Köhler