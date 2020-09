Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Eine Sache hat sich die Frauenberatungsstelle Donna Clara für die Zukunft besonders auf die Fahnen geschrieben: die Präventionsarbeit. Diese soll laut Susanne Schütte vom in Laatzen ansässigen Verein in Zukunft verstärkt werden. Deshalb ist die Freude groß, dass Donna Clara nun im Rahmen eines Fördervertrags verlässlich finanzielle Mittel erhält.

Die Bürgermeister der Städte Laatzen, Hemmingen und Pattensen haben jetzt einen Vertrag unterschrieben, in dem die Aufstockung der bestehenden Unterstützung zugesagt wird. „Die genaue Summe hängt in Zukunft von der Einwohnerzahl ab“, sagt Laatzens Gleichstellungsbeauftragte Nicole Hendrych. So steuere Pattensen nun 10.000 Euro statt zuvor 3500 Euro bei, Hemmingen 15.444 statt 3500 Euro und Laatzen 34.200 statt 8700 Euro. Neben diesen Mitteln für die Präventionsarbeit und die Allgemeine Frauenberatung erhält Donna Clara von Laatzener Seite zudem auch bislang schon Geld für die Interventionsarbeit bei Fällen häuslicher Gewalt: Die Gesamtzuschuss der Kommune steigt so auf insgesamt 47.000 Euro.

„Da kommt einiges zusammen“, sagt Schütte. Und das Geld brauche der Verein. Auf der einen Seite bestehe das Team nicht mehr aus drei, sondern fortan aus vier Mitarbeiterinnen. Außerdem seien die Stundenzahlen gestiegen. Zuvor waren es zwei volle Stellen für drei Kommunen, aufgeteilt auf drei Mitarbeiterinnen, die Interventionsarbeit eingerechnet. Künftig sei es etwas mehr als eine halbe Stelle (25 Stunden) zusätzlich.

Verein will gezielt an jüngere Frauen herantreten

Deutlich mehr will Donna Clara nun auch in die Öffentlichkeitsarbeit investieren – nicht nur über die klassischen Wege wie gedruckte Broschüren, sondern auch über das Internet. „Es ist uns wichtig, dass junge Frauen auf unsere Angebote aufmerksam werden“, sagt Schütte. Neben den Einzelberatungen gebe es Gruppenangebote und Exkursionen sowie die Möglichkeit, mit anderen Frauen in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und helfen zu lassen.

„Der Sitz bleibt in Laatzen“, ergänzt Schütte. Die Beraterinnen stehen aber auch für Treffen in den anderen beiden Städten bereit. „Da organisieren dann die jeweiligen Gleichstellungsbeauftragten zum Beispiel einen Raum im Rathaus“, erklärt sie. Die Einzelberatung bleibe eine der wichtigsten Aufgaben für den Verein, intensiver angehen will das Team künftig die Gewaltprävention.

Engere Zusammenarbeit mit Schulen erwünscht

„Wir gehen ja jetzt schon an Schulen und beraten und klären auf. Aber das wollen wir ausweiten“, sagt Schütte. Wünschenswert fände sie es, aus dem sporadischen Angebot ein regelmäßiges zu machen. So könne Donna Clara gemeinsam mit den Schulen Konzepte ausarbeiten, um das Thema gezielt und über einen längeren Zeitraum sowohl Mädchen als auch Jungen näher zu bringen. „Wir wollen nicht warten, bis die Gewalt passiert, sondern präventiv tätig sein.“

Höchste Zeit, dass das möglich gemacht wird, findet Hendrych. „Die Frauenberatungsstelle Donna Clara gibt es seit mehr als 30 Jahren“ ergänzt sie. „Es ist wichtig, dass die Förderung für den Verein nun vertraglich abgesichert ist und damit Verlässlichkeit hergestellt wird.“ Das sieht auch Susanne Schütte so. „Wir haben auf einer sehr dünnen finanziellen Decke gearbeitet“, erzählt sie. Teilweise habe man aus Mangel an Zeit und Geld Anfragen abgelehnt.

Von Janna Silinger