Laatzen-Mitte

Die HAZ/NP-Geschäftsstelle in der Albert-Schweitzer-Straße in Laatzen bleibt wegen der Corona-Pandemie vorerst geschlossen. Wer Eintrittskarten für ausgefallene oder verlegte Veranstaltungen zurückgeben möchte, hat ab Mittwoch, 3. Juni, die Möglichkeit, sich an eine unserer anderen Verkaufsstellen in Hannover und im Umland zu wenden.

Die HAZ/NP-Ticketshops befinden sich in der Galeria Kaufhof am Ernst-August-Platz, im Üstra-Kundencenter, Karmarschstraße 30-32, und im Theater am Aegi. Die HAZ/NP-Geschäftsstellen an der Langen Laube in Hannover, in Langenhagen sowie in Burgdorf sind ebenfalls geöffnet. Erreichen können Sie uns zudem über unseren Kundenservice unter Telefon (0800) 1234304 sowie per E-Mail an aboservice@madsack.de und service@haz-ticketshop.de. Aktuelle Informationen über Öffnungszeiten und geplante Öffnungen weiterer Shops gibt es im Internet auf haz-ticketshop.de.

Öffnungszeiten der HAZ/NP-Ticketshops:

• Galeria Kaufhof: Mo., Mi., Fr. 9:30-15 Uhr | Di., Do. 9:30-18 Uhr | Sa. 10-15 Uhr

• Üstra-Kundencenter: Mo., Mi., Fr. 9:30-15 Uhr | Di., Do. 9:30-18 Uhr | Sa. 9:30-14 Uhr

• Theater am Aegi: Mo.-Fr. 11-16 Uhr | Sa. geschlossen

Öffnungszeiten der HAZ/NP-Geschäftsstellen:

• Hannover, Lange Laube: Mo., Mi., Fr. 9-15 Uhr | Di., Do. 9-18 Uhr | Sa. 10-14 Uhr

• Langenhagen: Mo., Mi., Fr. 9-15 Uhr | Di., Do. 9-18 Uhr | Sa. 10-14 Uhr

• Burgdorf: Mo., Mi., Fr. 9-15 Uhr | Di., Do. 9-18 Uhr | Sa. geschlossen

