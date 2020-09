Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Laatzen gehört zu den Kommunen in der Region Hannover, die von den Jobverlusten im Zuge der Corona-Krise besonders stark betroffen sind. Die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk, zu dem auch Hemmingen und Pattensen zählen, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 35,4 Prozent. Nur in Langenhagen war der Anstieg noch größer.

Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren im August insgesamt 3019 Menschen im Geschäftsstellenbezirk Laatzen arbeitslos gemeldet. Das sind 789 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg auf 7,6 Prozent – nach 7,3 Prozent im Juli und 5,7 Prozent vor einem Jahr. Problematisch ist die Situation vor allem in Laatzen: Die Quote stieg dort binnen Jahresfrist von 7,1 auf 9,5 Prozent. Im Stadtgebiet sind nun 2083 Menschen arbeitslos gemeldet, in Hemmingen 547 und in Pattensen 389.

Erster Lichtblick: Es gibt wieder mehr freie Stellen

Am deutlichsten war der Anstieg bei den unter 25-Jährigen: Allein in dieser Gruppe meldeten sich 123 Personen neu arbeitslos. Die Arbeitsagentur geht allerdings davon aus, dass sich die Lage bei jungen Menschen wieder entspannt. „Wir erwarten einen saisonüblichen Rückgang im nächsten Monat unter anderem durch den Schul- und Ausbildungsbeginn“, sagt Agenturchefin Heike Döpke. Der Stand der Arbeitslosen in der Region sei zwar der höchste seit zehn Jahren, es gebe aber Lichtblicke: Im August seien wieder mehr freie Stellen gemeldet worden. Auch hätten sich weniger Menschen neu arbeitslos gemeldet als noch vor einem Jahr. „Die Bereitschaft der Unternehmen, freie Stellen zu besetzen, nimmt wieder zu.“

