Alt-Laatzen

Die Zahl der Teststellen, die den sogenannten Bürgertest anbieten und in denen sich Menschen auf eine mögliche Corona-Infektion hin untersuchen lassen können, steigt weiter. Zusätzlich zu den drei neu eingerichteten Teststationen in Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse hat nun auch die Hermes-Apotheke in Alt-Laatzen ihr Schnelltestangebot reaktiviert.

Die Hermes-Apotheke in Alt-Laatzen hat ebenfalls eine Teststelle eingerichtet, in der seit Mittwoch zertifizierte Schnelltests durchgeführt werden. Quelle: privat

Anders als im Frühjahr, als die Apotheke mit der SpVg Laatzen kooperierte und mangels Platz in den eigenen Räumen an dem Vereinsgelände vertreten war, werden die Tests seit Mittwoch in der neuen Teststelle direkt neben der Apotheke an der Hildesheimer Straße 52 durchgeführt. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr. Sonnabends gibt es die Bürgertests von 9 bis 12. Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von Astrid Köhler