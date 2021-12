Rethen

Die meisten Passanten sehen auf der Hildesheimer Straße im nördlichen Rethen vor allem Baken, Sperrschilder, Bagger, Arbeiter, Rohre und Sandhaufen. Doch die Experten der Infrastrukturgesellschaft (Infra), die dort die vorbereitenden Arbeiten für den Hochbahnsteig „Pattenser Straße“ planen und begleiten, haben einen ganz anderen Blick auf die Baustelle. „Es sieht gut aus“, sagt Torben Mikus als Bauherrenvertreter der Infra. Der Kanalbau sei gut vorangekommen. Voraussichtlich ab dem 20. Dezember könne der Bus wieder auf der Straße fahren und im Zuge dessen auch der Individualverkehr wieder über die Hildesheimer Straße rollen.

Voraussetzung für die Aufhebung der am 21. Juni begonnen Vollsperrung in Rethen ist, dass das Wetter weiter mitspiele und die Restarbeiten dann beendet sind. So muss nördlich der Koldinger Straße und B443-Brücke noch ein Schacht gesetzt werden. Danach seien der wegen neuer Hausanschlüsse geöffnete Gehweg auf der Westseite der Hildesheimer Straße sowie die Fahrbahn selbst wieder herzustellen. Der Baustellenabschnitt zwischen der Pattenser und Koldinger Straße ist etwa 250 Meter lang und umfasst den Bereich, in dem 2023 ein neuer Mittelhochbahnsteig betriebsfertig errichtet werden soll.

Nach der Winterpause gingen die nächsten Arbeiten dort im April oder Mai 2022 weiter, kündigt Miskun an. Die Inbetriebnahme des Mittelhochbahnsteiges in Rethen ist für Ende 2023 geplant. Die Arbeiten dort laufe nahezu parallel zu den Arbeiten in Gleidingen-Nord. Dort entstehen ebenfalls planmäßig bis Ende 2023 Hochbahnsteige für die Linien 1 und die künftig dorthin verlängerte Stadtbahnlinie 2. „Sobald wird in Gleidingen den Bahnsteig für die Linie 2 haben, können wir in Rethen-Nord die Schleife zurück bauen. In deren Bereich ist ein Park-and-Ride-Parkplatz geplant.

150 Verstöße gegen Durchfahrtverbot

Zunächst aber freuen sich viele Anlieger und Nutzer der Hildesheimer Straße, dass die Vollsperrung endet. Nach fast sechs Monaten hatten sich die Autofahrer notgedrungen an Umwege gewöhnt. Registrierte die Stadt Laatzen anfangs noch zahlreiche Verstöße gegen das Durchfahrtverbot und wurden in bis Anfang August rund 100 Verwarngelder verschickt, waren es zuletzt deutlich weniger. Bis Anfang Dezember wurden in dem sporadisch und zuletzt am Montag kontrollierten Baustellenbereich 150 Verstöße geahndet. Das Geld erhält die Stadt.

Aus dem künftigen Baufeld für den Hochbahnsteig müssen diverse Leitungen verlegt werden. Aktuell sind Arbeiter an einem Schacht nördlich der B443-Brücke und Koldinger Straße beschäftigt. Quelle: Astrid Köhler

Der Abschnitt der Hildesheimer Straße im Baustellenbereich ist eine städtische Straße. Für die Sanierung und Verlegung der Kanäle aus dem künftigen Baufeld für den Hochbahnsteig heraus rechnet die Verwaltung mit Kosten von rund einer Million Euro. Die Maßnahme sei noch nicht abgerechnet, erklärt Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Die Stadt gehe aber davon aus, dass sich die Kosten für die nötige Vergrößerung des Regenwasserkanals sowie die Arbeiten am Schmutzwasserkanal in dem Budget bewegen.

Stadtbahnen halten ab Donnerstag wieder an Haltestelle Steinfeld

Rund 500 Meter weiter nördlich, im Bereich der Haltestelle Steinfeld, stehen die Vorbereitungen für den dortigen Hochbahnsteig ebenfalls kurz vor dem Abschluss. Seit Mitte August haben dort wegen Bauarbeiten keine Stadtbahnen mehr gehalten. Auch dort mussten diverse Leitungen aus dem künftigen Baufeld heraus verlegt werden.

An der Haltestelle Rethen/Steinfeld soll am Donnerstag, 9. Dezember, 9 Uhr wieder die erste Stadtbahn halten. Quelle: Astrid Köhler

Aktuell würden die neu verlegten Wasserleitungen gespült und Proben gezogen, erklärte Torben Miskun von von der Infra. Die Arbeiten von Enercity hätten sich sich etwas verzögert, weshalb der zwischenzeitlich für Dienstag angepeilte Termin für den Wiederanschluss der Haltestelle an das Stadtbahnnetz der Linie 2 nicht zu halten war. Planmäßig soll die erste Stadtbahn nun am Donnerstag, 9. Dezember, um 9 Uhr am Steinfeld halten.

Von Astrid Köhler