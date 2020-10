Rethen

Aufatmen in Rethen und Gleidingen: In Kürze soll die Einbahnstraßenregelung auf der Hildesheimer Straße zwischen den beiden Ortsteilen aufgehoben werden. Wie die Stadt Laatzen ankündigt, können Fahrzeuge ab Montag, 19. Oktober, wieder in beide Richtungen rollen. „Im Bereich der Bauarbeiten wird der Verkehr dann auf einer Länge von circa 150 Metern mit einer Ampel geregelt“, kündigt Stadtsprecher Matthias Brinkmann an. Die Einmündungsbereiche der Nelkenstraße und der Franz-Carl-Achard-Straße in Rethen blieben hingegen weiterhin bis zum Ende der Bauarbeiten gesperrt.

Die Einbahnstraßenregelung gilt seit Mitte Mai, als die Bauarbeiten für den neuen Hochbahnsteig am Galgenbergweg und die Fahrbahnerneuerung begannen. Im Vorfeld hatten Geschäftsleute aus Gleidingen die Regelung scharf kritisiert: Wer aus Gleidingen nach Rethen fahren will, muss derzeit den kilometerweiten Umweg über die Bundesstraße 6 nehmen.

Mit der Ampelregelung kann der Verkehr nun in beide Richtungen fließen. Die Stadt rät allerdings dringend an, auch künftig die Umleitung zu nehmen. „Aufgrund der Länge des durch Ampelregelung betroffenen Bereichs und des damit zu erwartenden Rückstaus kann es zu längeren Wartezeiten kommen“, heißt es im Rathaus.

