Grasdorf

Die Hildesheimer Straße in Grasdorf wird ab Dienstag, 3. August, voraussichtlich voll gesperrt – zumindest in Fahrtrichtung Norden. Wie die Stadt Laatzen kurzfristig mitteilt, sind auf Höhe des Hochbahnsteigs der Haltestelle Aqualaatzium Bauarbeiten geplant. Betroffen ist der östliche Bereich der Hildesheimer Straße, wo an einem Hausanschluss für die Gasversorgung gearbeitet werde.

Grundstücke bleiben zugänglich

Von der möglichen Sperrung betroffen ist der Abschnitt zwischen der Würzburger Straße und der Erich-Panitz-Straße. Die Arbeiten sollen bis Freitag, 6. August, dauern. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Anwohner erhalten während der gesamten Zeit die Möglichkeit, zu ihren Grundstücken zu gelangen.

Von Johannes Dorndorf