Rethen

Nach der Fertigstellung des neuen Hochbahnsteigs Galgenbergweg in Rethen im Dezember beginnen in der kommenden Woche die Nacharbeiten. Dabei müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Das kündigt die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover an. Ab Anfang Februar wird die bisherige Ersatzhaltestelle zurückgebaut und neues Pflaster verlegt.

„Damit die Arbeiten ungehindert und reibungslos erledigt werden können, wird die Fahrbahn der Hildesheimer Straße in Richtung Gleidingen in Höhe der Ersatzhaltestelle gesperrt“, teilt die Infra mit. Eine Baustellenampel werde den Verkehr regeln, Autofahrer können den Abschnitt abwechselnd in beide Fahrtrichtungen passieren. Der Einmündungsbereich der Franz-Carl-Achrad-Straße ist dann komplett gesperrt. Die Arbeiten sollen – abhängig von der Witterung – zwei bis drei Wochen dauern.

Von Johannes Dorndorf