Rethen/Gleidingen

Aufatmen in Rethen: Die Hildesheimer Straße wird beim Bau des neuen Hochbahnsteigs an der Pattenser Straße nun doch nicht über ein Jahr lang voll gesperrt. Stattdessen setzt die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra) auf eine einspurige Lösung mit Ampelregelung. Es verbleiben allerdings drei Monate, in denen der Bereich unpassierbar bleibt.

Infra-Betriebsleiter Martin Vey stellte die abgeänderten Pläne am Dienstagabend im städtischen Verkehrswendeausschuss vor. Er entschuldigte sich anfangs für den Ärger, den die ursprünglichen Pläne verursacht haben – angekündigt war eine Vollsperrung über 14 Monate. „Wir können die Hildesheimer Straße Straße nicht so lange voll sperren und dabei die Busse, aber nicht den Autoverkehr durchlassen“, sagte Vey.

Infra setzt auf Ampellösung

Stattdessen setzt die Infra nun auf eine Ampellösung, bei welcher der Verkehr zwischen Koldinger Straße und Peiner Straße einspurig an der Baustelle vorbeigeführt wird – abwechselnd in beide Fahrtrichtungen. Die Regelung werde voraussichtlich vier Monate lang gelten, nämlich von April bis August 2023. In zwei Bauphasen sei eine Vollsperrung allerdings unumgänglich, passieren könnten dann nur noch Rettungsfahrzeuge und Anlieger. Dies gelte für die Zeit vom 21. Februar bis 25. April sowie für drei Wochen im August 2023. Die Termine seien auf die Oster- und die Sommerferien gelegt worden, um die Beeinträchtigungen zu verringern. Der Stadtbahnverkehr werde zudem vom 27. März bis 11. April 2023 komplett ruhen.

Auch die Gesamtbauzeit hat die Infra verkürzt. Starten sollen die Arbeiten nun erst im September dieses Jahres. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 angepeilt, so dass der Hochbahnsteig zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember in Betrieb gehen könne. „Wir haben die Bauabläufe noch einmal zusammengeschoben und die Puffer herausgenommen“, sagte Vey. Die Pufferzeiten seien für den Fall eingeplant worden, dass einzelne Bauphasen länger dauern oder der Winter die Bauarbeiten erschwert. „Wenn wir einen dreimonatigen harten Winter bekommen, hätten wir allerdings komplett mit Zitronen gehandelt“, gab er zu bedenken.

Im Anschluss folgen noch Straßenbauarbeiten auf der Fläche der bisherigen Stadtbahnwendeschleife: Den geplanten Durchstich zur Petermax-Müller-Straße samt neuer Park-and-Ride-Parkplätze will die Infra im Frühjahr 2024 abschließen.

Auch Gleidingen muss sich auf Sperrungen einrichten

Parallel zum Rethener Projekt baut die Infra im nächsten Jahr zwei neue Hochbahnsteige in Gleidingen, welche die Haltestelle Orpheusweg ersetzen sollen. Die Bauarbeiten beginnen laut Vey im Herbst dieses Jahres zunächst mit vorbereitenden Arbeiten. Mit größeren Einschränkungen für den Verkehr sei erst 2023 zu rechen: Von Februar bis Mitte März 2023 sowie von Ende April bis Juli werde der Verkehr wie in Rethen einspurig mit einer Baustellenampel vorbeigeführt. Von Mitte März bis Ende April gibt es dann eine sechswöchige Vollsperrung des Abschnitts – parallel zur Vollsperrung in Rethen. Die Sperrpause für den Stadtbahnverkehr erfolge hier ebenfalls vom 25. März bis 11. April, in Betrieb gehen soll der Bahnsteig Ende 2023.

Von Politik und Zuhörern thematisiert wurde unter anderem die Gleichzeitigkeit der Vollsperrungen in Rethen und Gleidingen während der Osterferien 2023, in denen auch der Stadtbahnverkehr teils ruht. „Dann ist Rethen tot, man kann nicht mehr hin- und herfahren“, gab CDU-Ortsratsmitglied Elke Heinrich zu bedenken. Vey empfiehlt Verkehrsteilnehmern, die Baustellenbereiche möglichst weiträumig zu umfahren. Eine Sperrung von Anliegerstraßen empfehle er nicht: „Wenn man solche Schleichverkehre unterbindet, müssen Anwohner riesige Umwege fahren.“

Vey wies auch darauf hin, dass sich an der Planung noch Details ändern können. Sollte es die Corona-Situation zulassen, strebe er für den Spätsommer eine Informationsveranstaltung für interessierte Bürger an, bei der der Bauablauf noch einmal vorgestellt werde.

Von Johannes Dorndorf