Rethen

Ab sofort ist die Hildesheimer Straße in Rethen zwischen der Hausnummer 382 und dem Abzweig Braunschweiger Straße in Teilen nur noch ein einspurig befahrbar. Auch eine Zufahrt ist gesperrt sowie eine Umleitung und Baustellenampel eingerichtet. Das teilte die Stadt am Mittwochnachmittag mit. Grund sind Arbeiten an der Trinkwasserleitung von Enercity.

Zwei Abschnitte

Die Baumaßnahme sei in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste reiche von der Hausnummer 382, gegenüber dem Feuerwehrhaus, bis kurz vor die Dr.-Alex-Schönberg-Straße und sei voraussichtlich am 17. September beendet, so Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Während dieser Zeit sei auch der Einmündungsbereich von Hildesheimer Straße und Dr.-Alex-Schönberg-Straße gesperrt.

Das Wohngebiet und die Geschäften westlich der Hildesheimer Straße, am Marktzentrum, blieben über die Zuckerstraße sowie die Straßen Zur Sehlwiese und Am Bahnhof erreichbar, teilte Weisbrich weiter mit: „Die Zufahrten zu den Grundstücken werden durchgängig gewährleistet.“ Der zweite Bauabschnitt reiche dann von der Dr.-Alex-Schönberg-Straße bis zur Braunschweiger Straße und werde planmäßig zum 5. November beendet.

Falsche Ausschilderung sorgt für Unmut

Ursprünglich sollten die Arbeiten parallel zum Hochbahnsteigbau am Galgenbergweg Ende 2020 erledigt sein. Wegen der „erforderlichen übergeordneten Verkehrsführung“ sei dies aber zeitgleich nicht möglich gewesen, so Weisbrich.

In Rethen sorgten die kurzfristige Mitteilung sowie die am Mittwoch noch fehlerhafte Ausschilderung für Unmut. Wie Anlieger Tobias Münkner berichtete, wurden Autofahrer von der Doktor-Alex-Schönberg-Straße in die Eigenheimstraße umgeleitet, eine Sackgasse. Anliegerin Andrea Melletat kritisierte das „verwirrende Schildermeer an Sackgassenschildern“. So sei unter anderem die Zufahrt zum Marktzentrum mit diesem Hinweis gekennzeichnet worden, obwohl mit einer Ausnahme alle Wege dorthin offen sind. Statt Bürger und Geschäftsleute zu überrumpeln, wäre es aus Sicht von Melletat besser gewesen, frühzeitig zu informieren. Zudem hätte auf den Zeitraum hingewiesen werden müssen, in dem die Zufahrt von und zur Dr. Alex-Schönberg-Straße nicht möglich ist, so die Anliegerin.

Von Astrid Köhler