Alt-Laatzen

Die Hinweisschilder sind schon an den Fahrbahnrändern auf beiden Straßenseiten zu sehen: Am kommenden Montag beginnen die Bau- und Markierungsarbeiten für die neue Veloroute zwischen Laatzen und Hannover. Die Hildesheimer Straße wird dafür mehrere Wochen lang voll gesperrt – zunächst in Fahrtrichtung Süden, dann in Richtung Hannover.

Los geht es nach Angaben der Region Hannover am Montag, 3. Mai. Von der Sperrung betroffen ist der gesamte Abschnitt zwischen der Einmündung der Straße Am Brabrinke in Hannover und der Erich-Panitz-Straße. Autofahrer in Richtung Süden, also in Richtung Laatzen, müssen bis voraussichtlich Montag, 10. Mai, Umwege in Kauf nehmen. Im Anschluss geht es im gleichen Abschnitt in Fahrtrichtung Hannover weiter. Die Sperrpause dort dauert vom 10. bis voraussichtlich 21. Mai.

Nur Anlieger dürfen passieren

Anlieger dürfen die Strecke laut Region „eingeschränkt passieren“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann, das gleich gelte für den Üstra-Busverkehr. „Die Baubeteiligten bitten aber darum, nur langsam durch das Baufeld zu fahren und Rücksicht auf die dort arbeitenden Personen zu nehmen.“ Die Kreuzungen und Einmündungen in dem Baustellenbereich seien teils nur eingeschränkt passierbar.

Lesen Sie auch: Hildesheimer Straße: Eine Spur erhält Markierung als Radfahrstreifen

Für den Durchgangsverkehr will die Region eine Umleitung ausschildern. Sie führt über die Erich-Panitz-Straße, die Karlsruher Straße und die Straße Am Mittelfelde. Die Zufahrt zur Wilkenburger Straße bleibt geöffnet. „Bei allen Sperrungen ist das Passieren zu Fuß, mit dem Rad und mit den Stadtbahnen jederzeit möglich“, versichert die Region.

Projekt zunächst auf ein Jahr begrenzt

Für die zum „Stadtexperiment“ erklärte Veloroute wird auf der Hildesheimer Straße jeweils der rechte der zwei Fahrstreifen als Radfahrstreifen ausgewiesen. Das Projekt ist zunächst auf eine Dauer von einem Jahr begrenzt. Auf Laatzener Gebiet reicht die 1,4 Kilometer lange Veloroute von der Einmündung der Erich-Panitz-Straße bis zur Stadtgrenze nach Hannover.

Später soll ein weiterer, 800 Meter langer Abschnitt auf hannoverschem Gebiet umgestaltet werden, der von der Laatzener Stadtgrenze bis zur Wiehbergstraße reicht. Die Arbeiten sollen frühestens „im Anschluss an die für Juni in der südlichen Hildesheimer Straße geplanten Gleisbauarbeiten“ beginnen, heißt es bei der Stadt Hannover – sonst würden sich die Baustellen gegenseitig behindern. Der noch ausstehende politische Ratsbeschluss zur Einrichtung der hannoverschen Veloroute 8 werde für Mai erwartet. Im weiteren Verlauf werde die Route über die Straßen Am Lindenhofe, Frobösestraße und Schützenallee zum Radweg am Ostufer des Maschsees und von dort bis in die Innenstadt geführt.

Die Region schätzt die Kosten für Umbauten auf Laatzener Seite auf 145.000 Euro. Finanziert wird es von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, der Region und der Stadt Laatzen.

Von Johannes Dorndorf