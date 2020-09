Laatzen

Was haben die Gehwege an der Gleidinger Tordenskioldstraße, an der Erich-Panitz-Straße im Stadtzentrum und an der Pattenser Straße in Rethen gemeinsam? Im Zuge von Kontrollen wurden bei diesen und weiteren Wegen mäßige bis starke Schäden entdeckt, die ab Montag, 7. September, sukzessive repariert werden sollen. Beim Hirtenweg in Ingeln-Oesselse ist der Aufwand sogar so groß, dass er für zwei Wochen gesperrt wird.

Bei der rund 200 Meter langen Fußwegverbindung zwischen der Weidenstraße und Im Eichengrund werden der alte Asphalt entfernt, Borde und Pflastersteine gesetzt, so Stadtsprecherin Ilka Hanenkamp-Ley. „Da der Hirtenweg sehr schmal ist, kann das alles nur händisch ohne großen Maschineneinsatz durchgeführt werden.“ Die Kosten hierfür sind mit 20.000 Euro veranschlagt.

Die meisten Arbeiten kommen ohne Sperrungen aus

Reparaturen stehen auch am Kastanienweg an, der voraussichtlich halbseitig gesperrt werden muss. Die Gehwegarbeiten an diversen Stellen der Erich-Panitz-Straße, an der Gleidinger Tordenskioldstraße, auf dem unbefestigten Parkstreifen der Hildesheimer Straße zwischen Rethen und Grasdorf, Am Brocksberg in Alt-Laatzen zwischen der Ziegelei- und Friedhofsstraße sowie an verschiedenen anderen Kleinstbaustellen kämen hingegen wohl ohne Sperrungen aus. Wie der Gehweg an der Pattenser Straße in Rethen genau repariert wird, werde am Montag bei einem Ortstermin mit der Verkehrsbehörde geklärt.

„Zum heutigen Zeitpunkt sind noch nicht alle Einzelmaßnahmen verkehrsrechtlich abgesprochen“, teilte Hanenkamp-Ley am Freitag mit. Sollten sich Behinderungen abzeichnen, werde darüber informiert. Bei den Maßnahmen handele es sich nicht um die Instandsetzung kompletter Gehwege oder Straßen, sondern um Reparaturen einzelner Bereiche, betonte die Sprecherin. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 160.000 Euro.

Von Astrid Köhler