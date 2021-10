Rethen

Carl-Hans Hauptmeyer ist nicht zur Fachmann für die Geschichte des Raumes Hannover. Der in Döhren aufgewachsene Historiker kann auch Hannöversch sprechen – die Sprache der Butjer. Am Sonntag, 10. Oktober, erzählt er beim Laatzener Kunstkreis in alter Mundart über hannoversche Historie. „Wer der Ansicht ist, in Hannover werde das beste Hochdeutsch gesprochen, wird rasch enttäuscht, wenn ein alter Hannoveraner den Mund aufmacht“, kündigt der Kunstkreis die Lesung an, bei der Hauptmeyer informativ und humorvoll über die Geschichte des Raumes Hannover berichten will.

Der Historiker beginnt seine Lesung mit Auszügen aus einer liebevollen Hommage auf das Hannöversch aus dem Jahr 1919. Hauptmeyer liest aus dem Buch Jäö von Theodore le Singhe. Hinter dem Pseudonym verbirgt sich der deutsch-jüdische Philosoph und Publizist Theodor Lessing, der nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 in seinem tschechischen Exil Marienbad von NS-Attentätern ermordet wurde.

Kunstkreis erbittet Anmeldungen

Die Lesung beginnt um 16.30 Uhr im Kunstkreishaus an der Hildesheimer Straße 368 in Rethen. Der Eintritt ist frei, ein Hut für Spenden wird herumgereicht. Der Kunstkreis bittet um Anmeldung per E-Mail an info@kunstkreis-laatzen.org oder über das Anmeldeformular auf der Internetseite www.kunstkreis-laatzen.org/termine-2021.

Es gilt die 3-G-Regel, zudem muss eine medizinische Maske getragen werden.

Von Daniel Junker