Rethen

Zwar sollen noch im Februar vier Bäume an Rethens nördlichster Stadtbahnhaltestelle Steinfeld gefällt und damit Platz für den barrierefreien Umbau geschaffen werden. Die weiteren Arbeiten für den Bau des Hochbahnsteigs jedoch verzögern sich vermutlich um mehrere Monate. Statt im Frühjahr 2022 wird dieser wohl erst im Sommer nächsten Jahres eröffnet.

„Die Planfeststellungsunterlagen sind abgegeben, sie liegen aber noch nicht aus“, sagt Martin Vey , Prokurist der für den Umbau zuständigen Infrastrukturgesellschaft (Infra). Dies solle noch im Februar zeitnah geschehen, allerdings wegen der Corona-Pandemie vorrangig online auf der Internetseite www.infra-hannover.de. Vier Wochen lang haben Bürger und andere Gelegenheit, ihre Einwände geltend zu machen. Wer keinen Internetzugang hat, kann die Pläne auch persönlich unter Hygieneschutzbedingungen einsehen und einen Termin unter Telefon (0511) 3577980 vereinbaren.

Wann genau der nötige Beschluss vorliegt, um die Ausschreibung zu starten, ist laut Vey noch unklar. „Theoretisch ist der bisherige Zeitplan noch möglich, aber dann darf niemand krank werden“, so der Infra-Prokurist. Statt im Herbst mit Gleisarbeiten und Bahnsteigbau zu beginnen, sei es weniger riskant, die mit rund vier Monaten veranschlagten Arbeiten gleich ins Frühjahr 2022 zu verlegen. Was vorab erledigt sein muss: Die im Boden vorhandenen Leitungen sind um einige Meter aus dem künftigen Haltestellenbereich heraus zu verlegen.

Neue Fußgängerampel an der Hildesheimer Straße

An der Haltestelle Steinfeld wird ein 70 Meter langer und vier Meter breiter Mittelbahnsteig gebaut. Dieser kann von beiden Seiten von Drei-Wagen-Zügen angefahren werden. Fahrgäste erreichen ihn mit teilweise überdachtem Wartebereich über Rampen. Am nördlichen Ende des Bahnsteigs, nahe der Mittelinsel und Fußgängerbrücke, die ins westlich der Eisenbahnschienen gelegene Wohngebiet führt, wird eine Lichtsignalanlage errichtet. Weil der Bereich am südlichen Bahnsteigende weniger stark frequentiert ist, ist dort nur eine Querungshilfe geplant.

An Stelle der vorhandenen Querung nahe der Haltestelle Steinfeld über die Hildesheimer Straße und zur Fußgängerbrücke ins Rethener Wohngebiet wird künftig eine Ampel stehen. Quelle: Astrid Köhler

Im Gegensatz zum Umbau der Rethener Haltestelle Galgenbergweg, der 2020 mit weitreichenden Sperrungen der Hildesheimer Straße verbunden war, haben die Bauarbeiten am Steinfeld keine Auswirkung auf den Verkehr. Im Seitenbereich ist genug Platz, um Material zu lagern.

Ebenso wie die Haltestelle Steinfeld soll im nächsten Jahr – nur ein Stopp weiter – auch die neue barrierefreie Haltestelle Pattenser Straße fertiggestellt werden. Dazu werden die bisher getrennten Haltepunkte Rethen/Nord und Endpunkt Rethen an einem neuen Mittelhochbahnsteig auf der Hildesheimer Straße zusammengeführt. Die bisherige Wendeschleife wird anschließend zum Park-and-Ride-Parkplatz umgebaut.

Von Astrid Köhler