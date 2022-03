Rethen/Laatzen-Mitte

Seit mehr als einem Jahr wird an der Stadtbahnhaltestelle Rethen-Steinfeld gearbeitet. Doch alle Arbeiten hatten bislang nur vorbereitenden Charakter, weil Leitungen aus dem künftigen Baufeld verlegt werden mussten. Am Montag, 28. März, nun beginnt die Infrastrukturgesellschaft (Infra) der Region mit dem eigentlichen Bau des Hochbahnsteigs. Planmäßig soll der 70 Meter lange und vier Meter breite Mittelbahnsteig im November fertig sein. Verkehrsteilnehmer müssen sich mitunter auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Halbseitige Sperrung der Hildesheimer Straße

„Während der Bauzeit kommt es zu Einschränkungen des Straßenverkehrs sowie für die Fahrgäste der Stadtbahnen“, teilte Infra-Sprecher Jens Hauschke mit. Die Hildesheimer Straße müsse im Bereich der Baustelle halbseitig gesperrt werden. „Der Verkehr wird dann mit einer Ampel geregelt und wechselweise einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.“ Womöglich noch nicht gleich am Montagmorgen, aber doch Anfang der Woche werde die Baustellenampel eingerichtet und eingeschaltet, heißt es.

Auch die Tage, an denen die Stadtbahnen noch am Steinfeld halten, sind gezählt. Mit Beginn der Osterferien am Montag, 4. April, fahren die Stadtbahnen bei der Haltestelle Steinfeld durch. Fahrgäste müssen dann zum Ein- und Aussteigen die benachbarten Stopps in Rethen/Nord oder am Ginsterweg in Laatzen-Mitte nutzen.

Sperrzeit für Stadtbahnlinie 2 im Mai

Da einige Baustellenarbeiten wie das Verlegen der neuen Gleise nur dann ausgeführt werden können, wenn keine Stadtbahnen fahren, wird der Verkehr in der letzten Maiwoche komplett eingestellt. Die nächste Sperrzeit gilt von Dienstag, 24. Mai, bis zum Betriebsbeginn am Montag, 30. Mai. Die Stadtbahnen der Linie 2 fahren dann nur noch bis zur Haltestelle Ginsterweg und kehren dort um. Die südlich gelegenen Haltestellen werden nicht mehr bedient. Die Stadtbahnlinie 1 ist von der Sperrzeit nicht betroffen.

Bis November soll der vier Meter breiter Mittelbahnsteig mit teils überdachtem Wartebereich fertig sein. Er kann dann in beiden Richtungen von Drei-Wagen-Zügen angefahren und von Fahrgästen über Rampen barrierefrei erreicht werden. Auf der Hildesheimer Straße wird im Zuge des Hochbahnsteigs eine neue Ampel gebaut. Diese entsteht auf Höhe der Mittelinsel und der Fußgängerbrücke, die ins westlich der Eisenbahnschienen gelegene Wohngebiet führt, weil der Bereich als stärker frequentiert gilt. Am südlichen Bahnsteigende hingegen wird weniger Fußgängerverkehr erwartet, sodass dort nur eine Querungshilfe gebaut werden soll. Der Hochbahnsteig bleibt allerdings nicht die einzige Baustelle.

Stadt plant Radweg und will 2024 bauen

Parallel zum Bau des Hochbahnsteiges laufen bei der Stadt die Planungen für die neue Radwegeverbindung zwischen Rethen und Laatzen. Wie Stadtsprecherin Anke Weisbrich mitteilte, soll diese östlich der Gleise hinter der Baumreihe bis zur Verbindung zum Kastanienweg verlaufen. Zusätzlich dazu werde auf der Hildesheimer Straße in Richtung Süden ein Schutzstreifen markiert, in nördliche Richtung hingegen kommen Piktogramme auf die Fahrbahn.

Die Ausführungsplanung solle 2023 ausgeschrieben werden und der Bau dann 2024 beginnen, sagte Weisbrich. Im Zuge einer Machbarkeitsstudie wurden die Kosten für die neue Radwegeverbindung – ohne den noch ausstehenden Grunderwerb – auf etwa 200.000 Euro geschätzt.