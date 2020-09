Rethen

Die Republik Kongo mit ihren rund fünf Millionen Einwohnern ist der westliche Nachbar der um ein Vielfaches größeren Demokratischen Republik Kongo. In Deutschland ist die vom Handel mit Erdöl sowie tropischem Regenwald und Landwirtschaft geprägte zentralafrikanische Republik seit einiger Zeit mit drei Konsulaten vertreten: in München, Hessen und in Laatzen. Anlässlich des zehnjährige Bestehens der Vertretung, die den Themenschwerpunkt Wirtschaft hat, empfing Honorarkonsul Ralf Seßelberg am Montag namhafte Gäste, wobei es neben dem Erreichten um künftige Herausforderungen ging, allen voran um das Bevölkerungswachstum.

Republik Kongo hat noch viele Aufgaben zu bewältigen

Als er 2010 das Amt übernahm, zählte die vom Bürgerkrieg geprägte junge Republik Kongo noch 3,9 Millionen Einwohner, berichtete Seßelberg. Nun sind es rund fünf Millionen – Tendenz steigend. Die noch nötigen Nahrungsmittelimporte weiter zu reduzieren und den vielen jungen Leuten – der Altersdurchschnitt sank binnen einer Dekade von 26 auf 19,7 Jahre – Bildungsperspektiven zu bieten sowie die Korruption zu bekämpfen seien die großen Aufgaben der Republik. Deutschland und speziell Niedersachsen mit seiner entwickelten Landwirtschaft könnten helfen, betonte der 52-Jährige, der als Honorarkonsul schon „920 Termine mit Beratern, Unternehmen, Behörden, Ministern und bei Empfängen“ wahrgenommen hat.

Zur Galerie Die honorarkonsularische Vertretung der Republik Kongo in Laatzen-Rethen ist eine von drei in Deutschland. Honorarkonsul Ralf Seßelberg holte am Montag die Feier zum zehnjährigen Bestehen nach.

Konsul Jean-Pierre Malanda, der den kurzfristig verhinderten Botschafter der Republik Kongo vertrat, lobte die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit beider Länder und dankte Seßelberg für sein tatkräftiges Engagement sowie „die Liebe zum Kongo“. In zehn Jahren sei viel erreicht worden, und so solle es weitergehen. Zu den jüngsten Projekten des Honorarkonsuls gehört der Aufbau einer Schule für Kinder mit Handicap in der Hauptstadt des Nachbarstaates in Kinshasa.

Umweltminister dankt Honorarkonsul für seine Arbeit

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies dankte Seßelberg im Namen der Landesregierung für dessen Einsatz und hob den Wert der zentralafrikanischen Region für die Welt hervor: „Das Kongobecken mit seinen Regenwäldern gilt als Hotspot der globalen Biodiversität.“ Den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien zu schaffen sei wichtig und eine Chance, nicht nur für die Republik Kongo und Zentralafrika. „Wir müssen weltweit denken“, sagte Lies. Schließlich wüssten alle, was es heißt, wenn Gegenden unbewohnbar werden und Menschen ihr Land verlassen. Seßelberg arbeite für Lebensperspektiven, und dafür gebühre ihm großer Dank.

Von Astrid Köhler