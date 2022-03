Alt-Laatzen

Seit Mitte Februar laufen die Arbeiten im Pro Messe Hotel an der Münchener Straße auf Hochtouren. Eine Woche lang hat eine Spülkraft das gesamte Geschirr auf Vordermann gebracht. Hunderte Gläser mussten poliert, nahezu tausend Teller, Messer und Gabeln gespült werden.  „Wenn die ersten Gäste kommen, soll schließlich alles wieder glänzen“, sagt Hotelleiter Mario Perlitz. Denn innerhalb der vergangenen zwei Jahre waren weder Geschirr noch Betten in dem 164-Zimmer-Hotel genutzt worden.

Alles muss glänzen: Katja Lemke (links) und Tünde Kosa polieren die Gläser. Quelle: Stephanie Zerm

Wegen der Corona-Pandemie hatte das Unternehmen als eines der wenigen Hotels in Laatzen seit Ende März 2020 komplett geschlossen. „Dadurch, dass keine Messen mehr stattfanden, ist uns unsere gesamte Arbeitsgrundlage entzogen worden“, sagt Perlitz. Das Hotel, das direkt am Messebahnhof liegt, lebte bis dahin ausschließlich von Messegästen. „Es hätte aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn gemacht, wenn wir weiter geöffnet hätten“, erzählt der Hotelleiter. „Das hätte uns mehr Geld gekostet, als wir eingenommen hätten.“

Kleinere Hotels in Laatzen blieben während der Corona-Pandemie geöffnet

Bei kleineren Hotels in Laatzen sah die Lage etwas anders aus. Die meisten hatten trotz der Corona-Pandemie geöffnet, auch wenn sie nur Geschäftsreisende beherbergen durften. Gewinnbringend war das zwar nicht. „Aber wir wollten weiterhin für unsere Gäste da sein“, sagt Ulrike Haase vom Hotel Haase in Grasdorf und betont: „Ich habe auch für nur drei Gäste Frühstück gemacht.“ Das Hotel, zu dem auch ein Restaurant gehört, hat 45 Zimmer. Viele der Mitarbeiter sind noch in Kurzarbeit. „Wir haben zur Zeit nur eine Auslastung von 25 bis 30 Prozent“, sagt Haase.

Bringt das Bad auf Hochglanz: Fabiola Krikeli. Quelle: Stephanie Zerm

Ähnlich sieht es im Hotel Erbenholz in Rethen aus. Auch dieses war die ganze Zeit für Geschäftskunden geöffnet, auch wenn die Nachfrage nur sehr gering war. „Wir fahren jetzt langsam wieder hoch“, sagt Pächter Marcel Bilshausen. Die Einnahmen durch die Messegäste fehlten bislang aber noch.

Alle Mitarbeiter weiterbeschäftigt

Seine 16 festangestellten Mitarbeiter hat Mario Perlitz vom Pro Messe Hotel trotz der zweijährigen Corona-Schließung weiter beschäftigt. „Sie haben Kurzarbeitergeld bekommen, das von uns noch aufgestockt worden ist.“ So seien fast alle Angestellten auch während der Schließung weiterhin auf ihr volles Gehalt gekommen – auch wenn sie die zwei Jahre über zu Hause waren. Doch das macht sich jetzt bezahlt. Denn nun ist wieder die volle Crew am Start – und Personal ist im Hotelgewerbe Mangelware. „Wir sind froh, dass wir unsere Mitarbeiter halten konnten“, sagt der Hotelier. Bereits vor Corona hatte das Hotel offene Stelle, die es immer noch nicht besetzen konnte. So suche das Garni-Hotel immer noch Mitarbeiter für den Empfang, den Frühstücksservice und weitere Azubis.

Noch viel Arbeit: Hotelleiter Mario Perlitz begutachtet die Matratzen, die mit einem neuen Boxspringbett ersetzt werden sollen. Quelle: Stephanie Zerm

Ausbildung im leeren Hotel

Einen Auszubildenden beschäftigt das Unternehmen bereits. Er hat während der vergangenen zwei Jahre seine Ausbildung zum Hotelfachmann fortgesetzt – und zwar im geschlossenen Hotel ohne Gäste. „Wir haben uns einmal in der Woche im Hotel getroffen und Praxisübungen wie Tischdecken, Getränke- und Tragekunde gemacht“, sagt Perlitz, der auch im Prüfungsausschuss bei der IHK sitzt. Ansonsten gab es Onlineunterricht. „Ich bin zuversichtlich, dass unser Azubi trotz der erschwerten Bedingungen seine Abschlussprüfung besteht“, gibt sich der Hotelleiter optimistisch.

Die zwei Jahre, in denen das Hotel geschlossen war, hat das Unternehmen für Renovierungen genutzt. „Wir haben die gesamte Lobby, den Frühstücksraum, das Dach und die Heizungsanlage erneuert“, berichtet Perlitz. Außerdem seien in 70 Prozent der Zimmer die Bäder neu gefliest, die gesamte Haustechnik überprüft und die Türen neu programmiert worden. Auch habe das Hotel ein neues Reservierungssystem installiert.

Eine Lkw-Ladung mit frischer Wäsche

Bis zur Eröffnung des Hotels am 4. April ist jedoch noch eine Menge zu tun. Mehrere Zimmer sollen noch mit neuen Boxspringbetten ausgestattet werden. Außerdem haben Hausdame Christine Frahler und ihr Team eine ganze Lkw-Ladung mit rund 500 gereinigten Kopfkissen, 600 Bettdecken, etwa 1800 Handtüchern und Bettbezügen in Empfang genommen. Damit werden nach und nach die 164 Zimmer ausgestattet. Insgesamt müssen mehr als 328 Betten bezogen werden. Der Rest der Wäsche wird in die Regale im Lager des Gebäudes einsortiert. „Sie war einfach nicht mehr frisch, nachdem sie zwei Jahre lang eingelagert war“, erläutert Perlitz.

Das Pro Messe Hotel direkt neben dem Messebahnhof ist seit März 2020 wegen Corona geschlossen. Quelle: Astrid Köhler

Auch die Lebensmittel müssen komplett neu aufgefüllt werden. Denn das Hotel hat zwar kein Restaurant, bietet aber für Gäste Frühstück an. Als das Hotel schließen musste, hat es die noch vorhandenen Lebensmittel an die Tafel gespendet.

Auf die Wiedereröffnung freut sich das gesamte Team. Mit den ersten Gästen ziehen am 4. April auch Flüchtlinge aus der Ukraine ein. 60 von den 164 Zimmern stellt ihnen das Hotel bis zum 5. Mai zur Verfügung. Danach kommen die Gäste für die Hannover-Messe, die dann erstmals wieder stattfindet und damit auch wieder ein Stück Normalität in den Hotelalltag bringt.