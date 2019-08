Laatzen - Wer sperrte Welpen ohne Futter und Wasser im verwaisten Parkhaus ein? Drei Abende oder sogar noch länger musste ein Schäferhundwelpe hinter dem Rolltor eines geschlossenen Parkhauses in Laatzen ausharren. Er war ohne Futter und Wasser eingesperrt. Am Mittwoch befreite die Ortsfeuerwehr Rethen den etwa sechs Monate alten Hund. Die Polizei ermittelt.

Ohne Futter und Wasser eingesperrt: Feuerwehr und Polizei befreiten am Mittwochabend diesen Schäferhundwelpen aus dem ehemaligen Parkhaus eines Autohauses an der Senefeldstraße in Laatzen. Quelle: Gerald Senft