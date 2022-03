Laatzen

„Ich überlege permanent, was man wo machen könnte“, sagt Holger Jünemann. Er könne zwar keine Lastwagen in die Ukraine fahren, dafür aber anderweitig helfen. Um die Stadt Laatzen bei der Vermittlung von privatem Wohnraum zu unterstützen, hat der IT-Spezialist aus Gleidingen ehrenamtlich eine Website programmiert. Mit dem dort hinterlegten fragebogenähnlichem Formular können Laatzener mit wenigen Mausklicks Zimmer und Wohnungen melden.

Die Stadtverwaltung war an den IT-Spezialisten herangetreten, nachdem sie erfahren hatte, dass dieser eine technische Idee zur Vereinfachung der Unterkunftsvermittlung hatte. Eine Nachbarin mit Verbindungen zur Flüchtlingshilfe habe ihn gefragt, ob Angebote und Anfragen nicht auf einer Website kanalisiert werden könnten, erzählt Jünemann. „Die Menschen in meinem Umfeld kennen mich schon und wissen, dass ich so was gerne umsetze.“ Letztlich hätten einige rechtliche Fragen geklärt werden müssen. Danach brauchten der Familienvater und Chef einer eigenen IT-Dienstleistungsfirma samt Team nur wenige Tage, bis die Website stand. Ein Datenverarbeitungs- und Sponsoringvertrag regelt alles Rechtliche. „Die Stadt verarbeitet die Daten, wir haben die Seite programmiert und stellen den Service bereit“, sagt der 45-Jährige.

„Ich danke Holger Jünemann für sein vorbildliches Engagement“, sagte Bürgermeister Kai Eggert (SPD). Der Gleidinger, der unter anderem im Schulelternrat, beim CVJM und Sportverein engagiert war und ist, sei bekannt dafür, in Ehrenämtern die Ärmel hochzukrempeln und zielgerichtet zu helfen. „Jeder Mensch, der in seiner Profession etwas leisten kann, ist mit seinem speziellen Fachwisse eine Unterstützung für uns“, sagte Eggert.

Formular von Laatzener Website zur Wohnungsvermittlung für ukrainische Flüchtlinge fragt wesentliche Informationen ab

Das Formular ist über die Adresse www.wir-bieten-platz.de erreichbar, mit PC und Smartphone einfach auszufüllen und fragt alle wesentlichen Informationen ab, die bisher mitunter mühsam telefonisch zusammenzutragen waren. Dazu gehören die Angaben zu Kontakt- und Wohnraumadresse, die Frage nach der maximalen Personenzahl, Haustieren sowie nach einer möglichen Kochgelegenheit und der Art der Sanitärräume – separat oder zur Mitbenutzung. Auch können potenzielle Anbieter mitteilen, ob sie die Räume kostenlos oder gegen Geld anbieten. Die Verwaltung übernehme bei Bedarf auch die Rolle des Vertragspartners für einen Mietvertrag, wenn Geflüchtete beispielsweise Leistungen erhalten, sagte Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Im Falle von Mietkosten würden diese von der Stadt mit ausgehandelt und von der Region erstattet.

Die Stadt erhofft sich von dem neuen Onlineformular eine noch einfachere Vermittlung als bisher und idealerweise noch mehr Wohnungsangebote. Dies ist auch deshalb wichtig, weil die städtischen Gemeinschaftsunterkünfte so gut wie voll belegt sind und die Stadt qua Quote noch weitere Geflüchtete aufnehmen muss. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor.

27 Familien und Einzelpersonen sind schon privat unterkommen

Dabei hatten sich mit dem öffentlichen Suchaufruf der Stadt Laatzen nach privaten Wohnraum für Ukrainer Anfang März bereits zahlreiche Laatzener gemeldet und Wohnraum für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angeboten. Stadtsprecherin Weisbrich verweist auf „27 Fällen“, die auf diese Weise in den vergangenen rund zwei Wochen vermittelt wurden. In der Hauptsache habe es sich dabei jeweils um Familien gehandelt, es seien aber auch Einzelpersonen darunter gewesen.

Die Notunterkunft in der Halle der Albert-Einstein-Schule, in der vor einer Woche entgegen ersten Angaben nicht etwa 200, sondern 140 Betten aufgebaut worden sind, sollen aktuell keine Kriegsflüchtlinge mehr sein. Die am Freitag in der Sporthalle untergebrachten 60 Menschen, vornehmlich Mütter mit Kindern, sollen selbige nach Angaben von Stadtsprecherin Weisbrich inzwischen schon wieder verlassen haben. Allesamt seien zu geeigneteren Unterkünften gebracht worden, heißt es.