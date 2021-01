Grasdorf

Seit mehr als zwei Monaten, seit dem 1. November, ist das Aqualaatzium geschlossen. Besucher dürfen weder das Schwimmbad noch die Saunen oder das Fitnessstudio nutzen. Das gesamte Team des Aqualaatziums mit seinen rund 165 Beschäftigten ist in Kurzarbeit. Laut Geschäftsführer Carsten Otte wurde diese vorsorglich auch für das gesamte Jahr 2021 beantragt. Trotzdem ist täglich eine kleine Gruppe von Mitarbeitern im Haus, um notwendige Arbeiten zu erledigen.

Das sind unter anderem technische Aufgaben. Jeder Wasserhahn, jede Dusche werde zweimal täglich aufgedreht, erläutert Badsprecherin Britta Pötter. Anderenfalls könnten sich in den fast kilometerlangen Leitungen Legionellen bilden. Die stäbchenförmigen Bakterien können sehr gefährlich sein und zu schweren Lungenschäden oder gar zum Tod führen, wenn sie eingeatmet werden. Selbst die Kaffeeautomaten müssten zwischendurch mal in Betrieb genommen werden, sagt Otte. Wenn sie monatelang nicht benutzt würden, könnten sie beim Wiedereinschalten kaputtgehen.

Anzeige

Die Saunen werden ebenfalls gelegentlich geheizt. „Die sind normalerweise 16 Stunden am Tag warm“, berichtet Otte. Wenn sie zu stark auskühlten, könnte das Holz Schaden nehmen.

Völlig unbewegt ist das Wasser im Schwimmerbecken des Aqualaatzium, sodass sich Decke und Wände darin spiegeln. Quelle: Thomas Böger

Schäden drohen auch an den Schwimmbecken, wenn diese über lange Zeit leer stehen: In den Wänden können sich Risse bilden, Fliesen springen oder abfallen. Deshalb ist nur der relativ kleine Pool im Fitnessbereich entleert worden. Der sei aber mit nur 1,35 Metern Wassertiefe auch nicht so gefährdet, zumal er nicht im Erdreich stehe, erklärt Baldleiter Detlef Blaesing. Aus den großen Becken im Schwimmbad sei das Wasser schon im ersten Lockdown im Frühjahr abgelassen worden, sagt Otte. Damals habe man die Zeit für die vorgeschriebene jährliche Grundreinigung und weitere Arbeiten genutzt.

Lesen Sie auch Aqualaatzium nutzt Corona-Krise für Dachsanierung

In den Außenbereichen des Geländes gibt es ebenfalls einiges zu tun. „Das darf hier nicht einfach alles zuwachsen“, betont Pötter. Nach der Schließung Anfang November musste auch noch reichlich Laub entfernt werden. Insgesamt sind nach ihren Angaben jeden Tag etwa zehn Mitarbeiter im Einsatz.

Für Weihnachten war schon alles startklar

Sie selbst müssen auch Verwaltungsaufgaben erledigen, sagt Pötter. Das reicht von der Beantwortung von E-Mails bis zum Jahresabschluss der Buchhaltung. „Wir bekommen viele Briefe – die Leute wollen wissen, wann wir wieder aufmachen.“ Diese Frage kann jedoch zurzeit niemand beantworten. Im Dezember habe man noch gehofft, zu Weihnachten wieder loslegen zu können. „Wir waren startklar, hatten auch schon Aktionen geplant“, sagt Pötter zurückblickend. Aber auch mit geänderten Öffnungszeiten zur Entzerrung der Besucherströme durfte keine der Einrichtungen wieder ihre Dienste anbieten.

Der technische Leiter Jürgen Leschkowski ist auf dem Weg zum Schaltschrank der Seesauna. Die Saunen müssen regelmäßig angeheizt werden, um Schäden zu verhindern. Quelle: Aqualaatzium

Auch in normalen Jahren kann das Aqualaatzium nicht komplett kostendeckend arbeiten. Sauna und Fitnessstudio brächten zwar Gewinne ein, erklärt Otte, das Schwimmbad dagegen wie erwartet Verluste. Das Defizit schwanke, aber eine sechsstellige Summe müsse die Stadt schon jährlich aufbringen, um ihren Bürgern ein attraktives Bad bieten zu können, sagt der Geschäftsführer. Für 2020 werde der Zuschussbedarf sicher höher als sonst ausfallen. „Wir hatten nur zwei Monate normal geöffnet – fünf Monate mit Einschränkungen und fünf Monate gar nicht“, rechnet Otte vor.

Zusatzkosten für die Stadt stehen noch nicht fest

Zwar habe man die Betriebskosten zum Beispiel durch die Kurzarbeit senken können. Auch hätten die November- und Dezemberhilfen des Bundes einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung des Unternehmens geleistet. Aber die Einnahmeausfälle seien damit nicht vollständig zu kompensieren, betont Otte.

Wie und mit wie viel Geld die Stadt aushelfen wird, vermag Stadtsprecher Matthias Brinkmann noch nicht zu sagen. Aber „im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 werden die Voraussetzungen zur Unterstützung der Gesellschaft geschaffen“, versichert er. Es handle sich „um einen sehr dynamischen Gesamtprozess“. Die Lage müsse „fortlaufend beobachtet und neu bewertet werden“, sagt Brinkmann. Dazu stehe die Stadt in einem ständigen Austausch mit der Geschäftsführung der Freizeit-GmbH.

Von Thomas Böger