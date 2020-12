Laatzen-Mitte

Ungewohnte Perspektiven bekommen seit dem Beginn der Adventszeit die Bewohner, Mitarbeiter und Besucher von Victor’s Residenz Margarethenhof in der Mergenthalerstraße geboten. In gleich fünf Bereichen der Senioreneinrichtung hängen Weihnachtsbäume falsch herum von der Decke. Da baumelt der Stern von der Tannenbaumspitze auf Hüfthöhe der Betrachter, und auch die Strohsterne, Lichterketten und weiteren Baumschmuckteile ragen nicht ohne Grund ungewohnt zwischen den Nadelzweigen hervor.

Direktor verweist auf historische Vorbilder

„Im Jahr der Corona-Pandemie steht die ganze Welt auf dem Kopf. Da dachten wir uns: Das symbolisieren wir auch bei den Weihnachtsbäumen in unserem Haus“, begründet Direktor Adrian Grandt die unübliche Gestaltung. Die Idee des Pflegeheims sei aber keineswegs neu: „Wenn früher in kleinen Wohnungen im Bodenbereich kein Platz zum Aufstellen eines Christbaumes war, fand sich dafür eine Möglichkeit, wenn man ihn falsch herum von der Decke hingen ließ.“

„Das ist eine tolle Idee, das finde ich sehr gut“, lobt Erika Lausch die Idee. Die erst im Sommer ins Victor’s gezogene Münchenerin feiert zum ersten Mal die Weihnachtszeit in der Laatzener Einrichtung. „Das kann auch nächstes Mal gern so gemacht werden – aber nicht mit einem so verrückten Jahr“, wünscht sie sich.

Von Johannes Dorndorf