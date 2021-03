Laatzen-Mitte

Die zwei Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie machen sich auch im Leine-Center bemerkbar. Elf von insgesamt 96 Verkaufsflächen stehen mittlerweile leer. „Normalerweise liegt die Quote bei zwei bis drei Prozent. Jetzt sind es hier mehr als zehn Prozent“, sagte Dirk Hünerbein, Leiter des Bereichs Entwicklung der Unibail-Rodamco-Westfield-Group, bei einem Vor-Ort-Termin am Dienstag. Das Unternehmen hat das Leine-Center 2018 übernommen.

Hünerbein informierte den SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch, den SPD-Kandidaten für das Amt des Regionspräsidenten, Steffen Krach, und den Laatzener Bürgermeisterkandidaten Kai Eggert über die Situation im Leine-Center. Mit dabei war mit Guillermo Poveda auch der Manager des Leine-Centers. Er teilte mit, dass unter anderem die Klier Hair Group Insolvenz angemeldet habe, die drei Läden im Leine-Center hatte. Auch die Filiale des Süßwarenunternehmens Arko musste wegen fehlender Einnahmen während des Lockdowns schließen.

Kritik an Fahrplan für Öffnungen des Einzelhandels

Die aktuellen Verfügungen zur Öffnung des Einzelhandels geben Hünerbein Grund zur Kritik. „Es ist sinnvoll, dass es Regelungen zur Beschränkung der Kunden in den Läden gibt. Doch die aktuelle Regel ist nicht gut“, sagte er. Zurzeit darf ein Kunde pro zehn Quadratmeter in ein Geschäft, wenn die Inzidenz eine generelle Öffnung zulässt. „Bei einer Ladenfläche von 20 Quadratmetern dürfen dann gerade mal zwei Kunden hinein. Bei einem Abstand von 1,5 Metern, den wir alle schließlich bereits seit Monaten einhalten, könnten aber auch mehr Kunden hinein.“ Hünerbein weist darauf hin, dass viele Läden technisch gut ausgerüstet seien und Lüftungsanlagen installiert haben, die auch Aerosole reduzieren. Das persönliche Gespräch sei wichtig für den Einzelhändler, um auf besondere oder neue Produkte speziell hinweisen zu können.

Der Leiter des Bereichs Entwicklung geht davon aus, dass die Kunden schnell wieder zahlreich in das Leine-Center kommen, sobald der Lockdown beendet ist. „Das haben bereits die Erfahrungen nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr gezeigt“, sagte er. Um das Leine-Center für Kunden noch attraktiver zu machen und so möglichst auch die leeren Verkaufsflächen wieder vermieten zu können, hat Hünerbein bereits Ideen und Forderungen. „Wichtig wäre die Ausweitung der Öffnungszeiten speziell für einen Verkauf am Sonntag“, sagte er. Im besten Fall könnten verkaufsoffene Sonntage noch mit anderen Veranstaltungen in der Stadt verbunden werden.

Miersch regt Gespräche mit Gewerkschaften über verkaufsoffene Sonntage an

Auch Matthias Miersch hält dies für sinnvoll, um den Einkauf im Einzelhandel wieder anzuschieben. „Das Leine-Center war immer ein Treffpunkt für Bürger aller Altersklassen. Ich habe Teile meiner Kindheit hier verbracht“, sagte der Laatzener Bundestagsabgeordnete. Geregelte Öffnungszeiten seien zwar sinnvoll. „Doch wir haben hier eine besondere Situation, in der die Gewerkschaften möglicherweise auch mit sich reden lassen“, sagte er. Normalerweise dürfen Geschäfte in der Region Hannover bis zu vier Sonntage pro Jahr öffnen. Für Hünerbein ist das nicht ausreichend. „Viele haben sich in den vergangenen Monaten daran gewöhnt, Produkte vom Sofa aus im Internet zu bestellen. Nach dem Lockdown müssen wir sie wieder in die Läden bringen.“

Darüber hinaus will Hünerbein den Event-Charakter im Leine-Center mehr betonen. Nach amerikanischem Vorbild soll auch der Einkauf mit kulturellen Angeboten und Veranstaltungen verknüpft werden. „Shopping soll ein Freizeiterlebnis sein, bei dem sich alle wohlfühlen“, sagte er. Details nannte er jedoch noch nicht.

Von Tobias Lehmann