Bereits seit längerem diskutieren der Ortsrat Rethen und die Stadtverwaltung darüber, wie der Rethener Park aufgewertet werden kann. Jetzt hat die Stadt einen Baumlehrpfad auf dem Areal eingerichtet, über den die Nutzer etwas über die dortigen Bäume sowie deren Früchte und Eigenschaften lernen können. Damit soll die Aufenthaltsqualität erhöht und gleichzeitig das Interesse an den im Park vorhandenen Bäumen geschürt werden.

„Wir haben 16 Baumarten im Park identifiziert und diese jetzt beschildert“, sagt Stadtrat Axel Grüning. Die Auswahl habe sich nach den Baumarten gerichtet, die typisch für diese Gegend in Deutschland ist, beschreibt Laatzens Klimaschutzmanager Bernd Rosenthal das Konzept. Insbesondere Buche, Eiche und Schwarzpappel kämen in dieser Gegend häufig vor, etwas seltener seien Bäume wie die Felsenbirne und der Spitzahorn, die ebenfalls mit Schildern ausgestattet wurden. „Viele Baumarten sind den Leuten heute nicht mehr so geläufig“, sagt Rosenthal. Damit soll letztlich auch das Interesse an den Bäumen gesteigert werden.

„Es gab verschiedene Ideen und auch eine Bürgerpanel-Befragung für den Park“, sagt Grüning. Eine Anregung sei gewesen, pädagogische Konzepte zu verwirklichen.

Texte sollten möglichst einfach sein

Auf den 16 Tafeln, die der Betriebshof in der vergangenen Woche aufgestellt hat, sind am Fuß der jeweiligen Bäume die Silhouette, die Blätter, Blüten und Früchte abgebildet. So kann der Baum leicht identifiziert werden. Im Text werden dann die Eigenschaften des Holzes sowie die mögliche Nutzung beschrieben.

Der Lehrpfad sei ein gutes Mittel, die Informationen auf einfache Weise für alle zugänglich zu machen, ergänzt Ortsbürgermeister Ernesto Nebot. „Eltern mit Kindern, aber auch Schulklassen oder Kindergartengruppen haben jetzt einen weiteren Grund, hierher zu kommen und dabei auch noch etwas zu lernen.“ Schließlich gebe es in Rethen „einen der ältesten Baumbestände in einem Park weit und breit“, sagte Nebot. Knapp 1400 Euro hat die Stadt in die Planung und Umsetzung des Lehrpfades investiert.

