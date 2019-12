Alt-Laatzen

„La Bohème“, „Tosca“, „Madame Butterfly“: Der italienische Komponist Giacomo Puccini (1858 bis 1924) ist vor allem für seine Opern berühmt. Dass er bereits in jungen Jahre mit der „Messa di Gloria“ ein bemerkenswertes sakrales Werk schuf, ist hingegen weniger bekannt. Genau jenes präsentiert die Immanuelkantorei am Sonnabend, 7. Dezember. Puccini schrieb die Messe im Alter von 21 Jahren als Abschlussarbeit seines Studiums am Instituto Musicale Pacini seiner Heimatstadt Lucca. Die Uraufführung 1880 war ein voller Erfolg. Dennoch wurde das Werk bis 1952 nicht wieder aufgeführt.

In der „Messa di Gloria“ mit ihren eingängigen Melodien und rührenden Momenten komme bereits Puccinis Liebe zur Oper zur Vorschein, heißt es in de Ankündigung für das Konzert in Alt-Laatzen. Bei der Aufführung wird die Immanuelkantorei vom Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode unterstützt. Als Solisten treten die mehrfach ausgezeichnete Sopranistin Marleen Mauch aus Rethen, Claudia Erdmann aus Hannover, André Khamasmie aus Leipzig und Michael Kranebitter aus München auf.

Messe wird von Bachs „ Weihnachtsoratorium “ umrahmt

Umrahmt wird das Werk vom ersten Teil des „ Weihnachtsoratoriums“ von Johann Sebastian Bach. Die Teile eins bis drei des berühmten Werkes hatte die Kantorei im vergangenen Dezember vor rund 300 Besuchern aufgeführt und dafür tosenden Applaus erhalten.

Die Gesamtleitung des Weihnachtskonzertes hat auch in diesem Jahr wieder Kreiskantor Zoltán Suhó-Wittenberg. Beginn ist um 18 Uhr. Vor der Veranstaltung ist das Café Exposé für die Konzertbesucher geöffnet.

Karten gibt es je nach Sitzplatzkategorie für 20 und 15 Euro (ermäßigt 15 und 12 Euro) an folgenden Vorverkaufsstellen: im Café Exposé der Immanuelkirche sowie der Iris-Apotheke ( Hildesheimer Straße 38) in Alt-Laatzen und in der Buchhandlung an der Marktkirche in Hannover (Hanns-Lilje-Platz 4). Reservierungen sind außerdem möglich im Gemeindebüro unter Telefon (0511) 8744640, auch auf dem Anrufbeantworter.

Von Stephanie Zerm