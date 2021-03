Laatzen

Die Immanuelkirchengemeinde nimmt ab Sonntag, 14. März, ihre Präsenzgottesdienste wieder auf, dies teilt Pastor Matthias Freytag mit. Auch musikalische Andachten soll es in den kommenden Wochen geben. Für beides ist eine vorherige telefonische Anmeldung unter (0511) 8 74 46 40 notwendig, die stets bis Donnerstag, 12 Uhr, erfolgen muss. Freytag weist darauf hin, dass eine spontane Teilnahme in der Immanuelkirche an der Eichstraße 28 nur möglich sei, falls es noch freie Plätze geben sollte.

Telefonandachten werden sehr gut angenommen

Den Gottesdienstplan gibt es zum Nachlesen im Internet auf www.immanuelkirche-laatzen.de, in den Schaukästen und in der nächsten Ausgabe des Gemeindebriefs. Darüber hinaus sollen auch die Telefonandachten der Kirchenregion Laatzen fortgeführt werden, da diese sehr gut angenommen würden, so Freytag. Interessierte wählen dazu die Telefonnummer (05102) 7 95 97 60.

Auch der Kirchenvorstand der Thomaskirchengemeinde hat beschlossen, ab dem kommenden Sonntag wieder Gottesdienste in der Arche zu veranstalten. Dabei gelten die „üblichen Abstands- und Hygieneregeln“, informiert Pastorin Katrin Dieckow. Während des Gottesdienstes müssten medizinische Masken getragen werden. Eine vorherige Anmeldung sei nicht erforderlich. Am Eingang werden zur möglichen Nachverfolgung die Kontaktdaten erhoben. „Für diejenigen, die im Moment nicht zu Präsenzgottesdiensten kommen möchten, gibt es die Predigt des Sonntags zum Abholen auf der Leine vor der Arche“, schreibt Dieckow.

Von Sarah Istrefaj