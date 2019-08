Gleidingen

Derzeit können Naturliebhaber auf dem Golfplatz Gleidingen ein beeindruckendes Naturschauspiel erleben. Kurz vor Sonnenuntergang sammeln sich dort jeden Abend Tausende Stare wie HAZ-Leser Jürgen von Ramin beobachtet und mit der Kamera festgehalten hat. „Zwischen 10.000 und 15.000 Stare bereiten sich auf ihren Herbstzug vor und sammeln sich gegen 19 Uhr auf den umliegenden Strommasten, bevor sie sich zu einem riesigen Schwarm vereinigen und auf der Ostseite des Golfplatzes in einer relativ kleinen und unscheinbaren Holunderhecke zur Nachtruhe einfallen“, berichtet der Sarstedter.

Freude über biologische Regenwurmbekämpfung

Auf dem Golfplatz sind die Tiere eine willkommene Hilfe. „Ganz früh morgens suchen die Stare auf dem Golfplatz nach Regenwürmern“, berichtet Head-Greenkeeper Volker Steenken. Da es zurzeit zu viele Würmer auf dem Gelände gebe und deren Ausscheidungen nicht gut für den Golfrasen seien, wären die Stare eine willkommene biologische Regenwurmbekämpfung.

Allerdings, hat HAZ-Leser Jürgen von Ramin auch beobachtet, dass einige der Stare, wenn sie den Schwarm verlassen und sich zur Nachtruhe begeben, selber zur Beute von Sperbern und Wanderfalken werden: „Diese beiden Raubvogelarten kennen die Holunderhecke und warten dort schon auf ihre Beute.“ Nur im Schwarm sind die Stare relativ sicher vor Greifvögeln. Versucht ein Raubvogel, Beute zu machen, umzingeln und bedrängen die Stare ihn, bis er keinen Platz mehr hat, mit den Flügeln zu schlagen und aus dem Schwarm herausfällt.

Starenbestand hat stark abgenommen

Die ersten Stare sind dem Head-Greenkeeper Steenken zufolge vor rund vier Wochen auf dem Golfplatz eingetroffen. Seitdem seien es immer mehr geworden. „In den vergangenen Jahren haben sie sich auch schon hier gesammelt“, berichtet er. So viele wie in diesem Jahr seien es aber noch nie gewesen.

Stromleitungen sind beliebte Sitzplätze für die Stare. Quelle: Patrick Pleul

„Das ist sehr erfreulich“, sagt Sabrina Schmidt vom Nabu Laatzen, die für 2019 die Aktion „Rettet den Star!“ ins Leben gerufen hat. Denn der Bestand der Stare hat in den vergangenen Jahren so stark abgenommen, dass sie inzwischen auf der Roten Liste der im Bestand gefährdeten Brutvögel stehen. 2018 hat der Naturschutzbund Deutschland ( Nabu) ihn daher zum Vogel des Jahres gewählt. Der Nabu Laatzen ist noch einen Schritt weitergegangen und hat im Rahmen der Aktion „Rettet den Star“ den Bau von Nistkästen und Informationen zur vogelfreundlichen Gartengestaltung angeboten. Außerdem wurden auch 44 Starenpaare kartiert, die in Laatzen-Mitte und Grasdorf gebrütet haben.

Tisch auf dem Golfplatz ist für die Vögel reich gedeckt

Dass sich dieses Jahr auf dem Golfplatz mehr Stare sammeln als sonst, muss laut Schmidt nicht bedeuten, dass es auch mehr Tiere gibt. „Es kann auch sein, dass sie woanders weniger Futter finden“, vermutet die Staren-Expertin. Auf dem bewässerter Golfplatz sei dagegen der Tisch reich gedeckt mit Regenwürmern und anderen Kleintieren. Auch könne es sein, dass es dieses Jahr mehr Jungvögel als sonst gibt. „Das wäre eine schöne Entwicklung“, sagt Schmidt.

In dem Schwarm fliegen die Jungtiere nun mit den älteren Vögel gen Süden. Wohin genau, könne man nicht sagen, so Schmidt: „Die Vögel sind Teilzieher, sodass sie unterschiedliche Ziele haben.“ Manche überwinterten wegen des Klimawandels auch in Deutschland. Im Schwarm fliegen die Vögel absolut synchron. Dabei versuchen sie, zu allen Nachbarn die gleiche Distanz zu halten. „Sie orientieren sich an den sieben bis acht Vögeln neben ihnen“, erläutert Schmidt.

Vogelbeobachter müssen sich beeilen

Wer den riesigen Schwarm beobachten will, sollte sich beeilen. Denn wie lange die Stare noch auf dem Golfplatz bleiben, weiß niemand.

Lesen Sie auch:

Nabu will die Stare retten

Nabu startet Projekt „Rettet den Star“

So läuft die Staren-Zählung beim Laatzener Nabu

Von Stephanie Zerm