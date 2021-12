Laatzen-Mitte

Die Stadt Laatzen hat es sich gewünscht und die Region Hannover hat es in ihrer neuen Allgemeinverfügung so angeordnet: In der Unterführung der Erich-Panitz-Straße, der nach Laatzens französischen Partnerstadt Grand Quevilly benannten Passage, darf in der Silvesternacht kein Feuerwerk abgebrannt werden.

„Die Region Hannover setzt damit § 7b der Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus u“, erklärte Regionssprecherin Christina Kreutz. Der Paragraph untersagt das Mitführen oder Abbrennen pyrotechnischer Gegenständen der Kategorie F2, also von klassischen Feuerwerkskörpern wie Böllern und Raketen, die nur im Freien gezündet und an Erwachsene abgegeben werden dürfen, auf belebten öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

Kleinstfeuerwerk wie Knallerbsen und Wunderkerzen sind hingegen auch in den Verbotszonen erlaubt. Auch gilt das Böllerverbot dort nur in der Kernzeit von 19 bis 7 Uhr. Die Region habe das Zeitfenster aus der Niedersächsischen Landesverordnung übernommen, so Kreutz.

Ebenso wie Laatzen haben noch 13 weitere Kommunen für Sperrzonen aus Infektionsschutzgründen benannt, die in die Allgemeinverfügung der Region aufgenommen wurden. Diese gelten zusätzlich zu den allgemein gültigen Verbotszonen aus Lärm- oder Brandschutzgründen im Bereich von Krankenhäusern, Kirchen, Krankenhäuser, Kinder- und Altenheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern sowie zu jenen Bereichen, die Kommunen in ihrer Zuständigkeit als Gefahrenabwehrbehörden aus Brandschutzgründen erlassen haben.

Von Astrid Köhler