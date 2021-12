Rethen

Der Verein „Rethen Rockt“, der Kunstkreis Laatzen und der Apotheker Tobias Münkner richten eine neue Corona-Teststation in Rethen ein. Ab Freitag, 10. Dezember, können sich alle Bürger nachmittags in den Räumen des Kunstkreises, Hildesheimer Straße 368, kostenlos auf das Virus testen lassen. In den vergangenen Tagen hatte es Klagen darüber gegeben, dass es in den südlichen Laatzener Stadtteilen kaum Testangebote gibt und Termine in Apotheken über Tage hinweg ausgebucht sind.

„Aufgrund der hohen Inanspruchnahme der derzeitigen Testmöglichkeiten bei der Markt- und Adler-Apotheke haben wir uns dazu entschlossen, eine Wiederaufnahme der örtlichen Teststation vorzunehmen“, sagt Rethen-Rockt-Vorsitzende Bullo Schreiber. Das Personal werde von seinem Verein gestellt, die Räume stellt der Kunstkreis zur Verfügung. Die Leitung übernimmt Tobias Münkner, der bereits im Frühjahr die damalige Teststelle von „Rethen Rockt“ betreut hat.

Vereine testen weiter in Eigenregie

Schreiber weist darauf hin, dass das Angebot nicht von Vereinsgruppen in Anspruch genommen werden soll, da diese Tests in Eigenregie vornehmen können. Vor der Station und während der Testung ist eine FFP2-Maske zu tragen. Getestet wird vorerst bis einschließlich 19. Dezember und zwar montags, mittwochs und freitags jeweils von 13 bis 16 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 13 bis 16 Uhr. Weitere Termine seien in Planung, kündigt der Vereinsvorsitzende an.

Die aktuellen Termine und Öffnungszeiten sind auf www.rethenrockt.de einsehbar. Dort gibt es in Kürze auch Formulare, die möglichst vorab Zuhause ausgefüllt werden sollten.

Von Johannes Dorndorf