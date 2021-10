Rethen

In Rethen soll erneut ein Fachwerkhaus abgerissen werden. Es wäre der zweite bekannte Abriss in kurzer Zeit, nachdem bereits im vergangenen Jahr ein altes Mehrfamilienhaus mit Stall in der Schmiedestraße weichen musste. Nun geht es um die Gebäude auf dem Grundstück Steinweg 10. Der Bauträger hat bereits eine Bauvoranfrage an die Stadt gerichtet, die Prüfung läuft. Und die Sorgen unter den Anwohnern sind groß.

Ralf Derenthal wohnt mit seiner Frau Cécile Pons zwei Häuser entfernt in Nummer 14. Im Februar haben beide mitbekommen, dass ein Neubau im Steinweg 10 anstehen soll. Eine Nachfrage bei der Stadt habe ergeben, dass Haus und Scheune nicht denkmalgeschützt seien. „Die Stadt hätte die Möglichkeit gehabt, durch eine Erhaltungssatzung zu regeln, dass die alte Substanz nicht angefasst werden darf“, sagt Derenthal. „Das hat sie versäumt.“

Die frühere Eigentümerin der Hausnummer 10 ist vor zwei Jahren verstorben, erzählen Anwohner. Kinder habe die Dame nicht gehabt, auch kein Testament. Durch die Nachlassstelle wurden mehr als 30 Erben ermittelt, die das Objekt verkauften. Neuer Eigentümer ist das Bauunternehmen Nordis GmbH aus Seelze, das mehrere Referenzobjekte in der Region besitzt.

Auch die Streuobstwiese zwischen den Wohnhäusern am Steinweg in Rethen (links im Bild) soll einem Neubau weichen. Quelle: Daniel Junker

Nordis plant, Wohnhaus und Scheune abzureißen und zwei neue Gebäude zu errichten. Das ergibt sich aus Unterlagen, die der HAZ vorliegen. Das gesamte Areal ist L-förmig angelegt: Ein Teil liegt an der Straße, ein weiterer verläuft im rechten Winkel dazu zwischen den Gärten der Anwohner hindurch.

Ein Zwei-Parteien-Haus mit knapp 100 Quadratmetern Wohnfläche soll zum Steinweg hin entstehen, etwa dort, wo bisher das Wohnhaus in Fachwerkbauweise stand. Im rechten Winkel dazu steht bislang noch die Scheune, daneben erstreckt sich eine Streuobstwiese. Dort soll ein 6-Parteien-Wohnhaus mit zweieinhalb Geschossen und knapp 300 Quadratmetern Wohnfläche entstehen.

Derenthal betont, dass er nicht per se ein Problem mit dem Neubau habe. Ihm sei aber wichtig, dass sich die Gebäude in das bestehende Ensemble einfügen. Das ist auch im Baugesetzbuch vorgeschrieben: Ein Neubau in zusammenhängend bebauten Ortsteilen sei dann möglich, wenn er sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. In Paragraph 34 heißt es: „Das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.“

Auf diese Vorschrift beruft sich auch die Stadt, weil es für den Bereich Steinweg keinen Bebauungsplan gebe, so Sprecherin Anke Weisbrich. Zudem gelte die Gestaltungssatzung Rethen, die bei Planung und Ausführung des Bauvorhabens zu berücksichtigen sei. Macht das Bauamt dem Bauherrn Auflagen? „Es handelt sich um ein laufendes Verfahren, das heißt, die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Öffentliche Aussagen zu Auflagen erfolgen daher nicht“, sagt Weisbrich. Ähnlich skizzierte es auch Stadtbaurat Axel Grüning im Stadtentwicklungsausschuss, wo Derenthal seine Fragen ebenfalls vorbrachte.

Das plant Nordis im Steinweg 10 Auf dem Grundstück Steinweg 10 soll „ein kleines Wohnbauprojekt nach neustem ökologischen KfW55 EE (erneuerbare Energien)-Standard“ entstehen. Das erklärt Nordis-Prokurist Marcel Kretzer auf Anfrage dieser Zeitung. Der Plan: Beheizung per Wärmepumpe, niedriger Energiebedarf, barrierefreier Neubau mit kleineren und mittelgroßen Wohnungen für Bewohner jeden Alters. Der Stil: klassisch mit Satteldach und Teilklinkerfassade. Laut Kretzer wurden die neuen Wohngebäude gemäß der Gestaltungssatzung der Stadt Laatzen konzipiert. „Verglichen mit einigen direkt angrenzenden Gebäuden wird die Gebäudehöhe unserer kleinen Mehrfamilienhäuser zudem deutlich geringer ausfallen“, sagt der Prokurist. Dadurch würden sich die Gebäude „zurückhaltend in die Örtlichkeit integrieren“. Bei Nordis haben sich in den vergangenen Tagen bereits direkte Nachbarn gemeldet. Man habe das Bauvorhaben erläutert und bislang positive Rückmeldungen gekommen. Für einen konstruktiven Dialog stehe man auch weiter zur Verfügung, schließlich zeigen die Erfahrungen aus anderen Projekten, „dass manche Anwohner mit Neubauvorhaben oft unbegründete Ängste und Szenarien assoziieren, welche sich im Endeffekt gar nicht bewahrheiten“, sagt Kretzer. Dem begegne Nordis durch persönliche Gespräche.

Alleine ist Derenthal mit seinen Bedenken nicht. Friedrich-Wilhelm Schnelle, Eigentümer und Vermieter in den Häusern 6A und 6B, sagt: „Wir sind alle nicht glücklich darüber.“ Noch schauen seine Mieter von ihren Wohnungen aus auf die Wiese und den alten Baumbestand. Sie fürchten um das Idyll.

Stefan Görlich ist gegen den Abriss der alten Gebäude. Er ist wie Derenthal Immobilienexperte und lebt im Steinweg 17, einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus von 1756. Warum sich auch Haus und Scheune im Steinweg 10 nicht schützen lassen, sei ihm ein Rätsel: Schließlich könne man auch Teile des Gebäudes schützen und dann einen Anbau gestatten. „Wichtig ist erstmal, dass keine Abrissgenehmigung erteilt wird“, sagt Görlich.

Eine weitere Sorge: Acht Parteien bräuchten rechnerisch mindestens zwölf Stellplätze, vorgesehen sind aber laut Skizze nur sieben. Die befinden sich auf dem Grundstück, sodass die Bewohner im Scheitelpunkt einer Kurve ein- und ausscheren müssten. Und wohin mit den anderen Autos? Der Steinweg ist eine schmale Anliegerstraße. Zudem befindet sich am Beginn die Grundschule Rethen – und die sogenannten Elterntaxis halten ebenfalls bis weit in den Steinweg hinein.

Anwohner haben Einwände geltend gemacht

Etwas zwiegespalten ist das Ehepaar Hampel in Haus Nummer 8. Die Scheune, die abgerissen werden soll, gehört zur Hälfte ihnen. Der ungewöhnliche Zuschnitt der beiden Grundstücke 8 und 10 beruht auf einer nicht dokumentierten, jahrhundertealten Absprache, sagt Marion Hampel. Von dem Abriss würde sie profitieren: „Mehr Platz auf dem eigenen Grundstück, mehr Licht im Wohnzimmer“. Mit Nordis habe sie bereits guten Kontakt. Mit der aktuellen Planung habe aber auch sie ihre Probleme – etwa wegen der Parkplätze und der Abmessungen.

Die Stadt hatte die betroffenen Anwohner am 20. September angeschrieben, im Rahmen der sogenannten Nachbarbeteiligung. Derenthal, Görlich, Schnelle und Hampel haben darauf reagiert und ihre Einwendungen vorgebracht. Das Problem: Eine Erhaltungssatzung, die den dörflichen Kern besser schützen könnte, so wie in Grasdorf, gibt es in Rethen nicht. Wie sich das Ortsbild in Sinne des Baugesetzbuchs darstellt, ist Interpretationssache: Denn die Häuser mit den Nummern 6, 6A und 6B stammen aus den Siebzigerjahren und passen nicht zum altdörflichen Rest. Derenthal fürchtet, dass die Stadt jene Bausünden als Argument für ein ohnehin nicht mehr einheitliches Ensemble nutzt: „Aber das ist doch keine Rechtfertigung, man sollte ja aus seinen Fehlern lernen.“

Von Katharina Kutsche