Laatzen

Mit der Corona-Warnstufe 2, die am Mittwoch, 1. Dezember, in der Region in Kraft tritt, gelten in Laatzen strengere Zugangsregeln für städtische Einrichtungen. Wer das Bürgerbüro, Stadthaus, Familienzentrum oder Standesamt betreten will, muss dann nachweisen können, dass er oder sie geimpft, genesen oder aktuell getestet ist. Vor Ort gibt es keine Möglichkeit, sich testen zu lassen.

Jedoch gibt es inzwischen verschiedene Testzentren in Laatzen, die kostenlose Bürgertests anbieten, darunter im Leine-Center, an der Würzburger Straße 13 und auf dem Kaufland-Parkplatz.

Die Stadt Laatzen weist mit Blick auf die vielerorts ebenfalls neu in Kraft tretende 2-G-plus-Regelung darauf hin, dass sich Gäste vor dem Besuch weiterer Einrichtungen und Veranstaltungen über die aktuellen Regelungen informieren sollten.

