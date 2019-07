Laatzen-Mitte

Wer sich über die Aufgaben und Arbeitsweise des Deutschen Bundestags informieren will, kann sich in der nächsten Woche auf dem Laatzener Marktplatz schlau machen: Von Donnerstag bis Sonnabend, 11. bis 13. Juli, macht das Infomobil des Deutschen Bundestags Station in Laatzen. Vor Ort gibt es unter anderem kostenloses Infomaterial zum Mitnehmen. Schulen und Gruppen können sich für Vorträge anmelden – und es gibt eine überdachte Bühne sowie einen Großbildschirm für Filmvorführungen.

Fotoaktion und Gewinnspiel

Bei einer Entdeckertour können Besucher zudem an vier Stationen Fragen zu bundestagsspezifischen Themen beantworten und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Verlost wird eine dreitägige Berlin-Reise für zwei Personen mit Besuch des Bundestags. Im Angebot hat das Team des Infomobils auch eine besondere Fotoaktion: Wer möchte, kann sich per Fotosimulation am Rednerpult des Plenarsaals fotografieren lassen und den Ausdruck mit nach Hause nehmen.

Gruppen, die sich für einen Vortrag über die Aufgaben und Arbeitsweise des Parlaments interessieren, können sich unter Telefon (030) 227-35196 anmelden. Das Infomobil ist am Donnerstag und Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Von Johannes Dorndorf